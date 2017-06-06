В Кремле, Госдуме и Минкомсвязи не поддержали идею министра культуры Владимира Мединского о досудебной блокировке пиратских ресурсов с российскими фильмами. Об этом пишет РБК со ссылкой на свои источники.
Во-первых, поясняет РБК федеральный чиновник, поправка Мединского и Говорухина противоречит законопроекту о блокировке «зеркал», поскольку документ затрагивает «зеркала» уже запрещенных сайтов, пояснил собеседник РБК. Во-вторых, продолжает он, поправка предлагает разделить фильмы по стране происхождения, но в законе об авторских правах права всех защищены одинаково и принимать поправку, которая распространяется на блокировку пиратских ресурсов только с российскими фильмами, «было бы несправедливо». Поэтому поправка «требует дополнительного изучения», уточняет федеральный чиновник.
В апреле, когда поправка только была предложена, с её критикой выступил РАЭК.
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Мединский идиот, инфа 100%.
Или предатель, хочет чтоб российское кино вообще перестали смотреть.
Зачем вообще нужно из государства лепить беспредельщика, чтоб какие то чиновники собой суд подменяли, проще же суд специализированный сделать чтоб они максимально оперативно выносили решение о блокировки обнаруженного пирата, НО блокировать нужно пиратов за контет ЛЮБОЙ страны, это принципиальный момент, чтоб не выдавливать аудиторию из российского кино.
Надеюсь Мединский после 2018 покинет свой пост, все-таки министр культуры должность слишком серьезная.