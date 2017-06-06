В Кремле, Госдуме и Минкомсвязи не поддержали идею министра культуры Владимира Мединского о досудебной блокировке пиратских ресурсов с российскими фильмами. Об этом пишет РБК со ссылкой на свои источники.

Во-первых, поясняет РБК федеральный чиновник, поправка Мединского и Говорухина противоречит законопроекту о блокировке «зеркал», поскольку документ затрагивает «зеркала» уже запрещенных сайтов, пояснил собеседник РБК. Во-вторых, продолжает он, поправка предлагает разделить фильмы по стране происхождения, но в законе об авторских правах права всех защищены одинаково и принимать поправку, которая распространяется на блокировку пиратских ресурсов только с российскими фильмами, «было бы несправедливо». Поэтому поправка «требует дополнительного изучения», уточняет федеральный чиновник.

В апреле, когда поправка только была предложена, с её критикой выступил РАЭК.