Прошел первый день ежегодной конференции Apple WWDC 2017. Главным анонсом, представленным компанией в этом году стала «умная» колонка HomePod. Она выполняет функции домашнего помощника, распознает голосовые команды, читает новости вслух, воспроизводит музыку из Apple Music и управляет устройствами в доме. Это ожидаемый ответ Apple на продукты Amazon Echo и Google Home, которые соответствующие компании не так давно начали продавать за пределами США.

Компания представила систему macOS High Sierra. Одной из ее ключевых особенностей стал обновленный браузер Safari с системой Intilligent Tracking Prevention, которая позволяет блокировать попытки отслеживать действия пользователя — в частности это позволит избавиться от раздражающего эффекта, при котором пользователю несколько недель постоянно показывают рекламу одного и того же товара после того, как он один раз просмотрел его страничку в магазине. Также в новой версии Safari появилась функция блокировки навязчивой рекламы, в том числе самозапускающегося видео.

Компания представила новую версию мобильной операционной системы iOS 11. Ее основным новшеством стало появление функции денежных переводов между пользователями. Теперь в iMessage пользователи могут отправлять друг другу микроплатежи, используя мессенджер и сканнер отпечатка пальца. Такой опции нет у основного конкурента Apple компании Samsung, зато она уже несколько есть в китайском мессенджере WeChat.

Также Apple анонсировала инструмент для разработчиков для создания дополненной реальности — ARKit. В ходе презентации представитель Apple сказал, что ARKit уже используется крупными режиссерами и продюсерами. В частности Студия Питера Джексона Wingnut AR продемонстрировала собственную разработку на базе движка Unreal Engine и AR Kit.