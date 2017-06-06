Фонд развития интернет-инициатив и группа компаний DI-Group запускают акселерационную программу для hardware-стартапов на стадии прототипа, говорится в сообщении ФРИИ. В отобранные hardware-стартапы ФРИИ и DI-Group инвестируют до 4,2 млн рублей.

Эксперты ФРИИ помогут стартапам проверить спрос на продукт, отстроить маркетинг и продажи. Команды, которые покажут значительный рост, претендуют на инвестиции следующих раундов — до 25 млн рублей от ФРИИ и до 15 млн рублей от HaxVentures (фонда под управлением DI-Group).

Интернет вещей, искусственный интеллект и робототехника — одни из инвестиционных приоритетов Фонда. ФРИИ обладает необходимой экспертизой и может поддерживать компанию инвестициями от предпосевной стадии до стадии роста, — говорит инвестиционный менеджер ФРИИ Никита Юрьев.

DI-Group — холдинг, объединяющий венчурные фонды, инжиниринговые, сервисные компании и производственные активы. Является управляющей компанией российского фонда HaxVentures и сингапурского HaxAsia. Вместе с портфельными проектами фонда DI-Group разработала и запустила в серийное производство около 30 продуктов, включая Creopop, первую в мире 3D-ручку с холодными чернилами. Продукт продается в 60 странах мира, в том числе с полок Walmart, Target, BestBuy и других крупнейших ритейлеров США, Европы и Азии.