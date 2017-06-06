Яндекс.Навигатор начал в режиме реального времен показывать свободные парковочные места, расположенные на наземных парковках, говорится в сообщении компании. Как только место освобождается, приложение выделяет его меткой, и пользователь может сразу построить до него маршрут. Метки сохраняются пять минут.

Освободившиеся места на парковках «Яндекс» находит с помощью алгоритма на основе машинного обучения. Он анализирует координаты пользователей и данные о том, едет человек или идёт. Если алгоритм определяет, что человек уехал с парковки на машине (а не сел, например, в автобус на ближайшей остановке), место отмечается как свободное. Координаты и обезличенные данные о характере движения «Яндексу» передают сами пользователи.

В больших городах проблема с парковками стоит так же остро, как с пробками, но до недавнего времени водитель оставался с ней один на один. Навигаторы эту задачу никак не решали. Мы поставили перед собой цель сократить время, которое уходит на поиск парковки. Для этого мы сначала добавили в приложение карту парковок, потом стали строить маршруты для поиска стоянки. А теперь наши пользователи будут видеть, где недавно освободились места, — говорит Леонид Александров, менеджер Яндекс.Навигатора.

Сейчас Яндекс.Навигатор показывает освободившиеся парковочные места в Москве, Санкт-Петербурге и Стамбуле. Ещё в пяти городах России эта функция работает в тестовом режиме. Функция показа свободных мест на парковках — один из продуктов, созданных «Яндексом» при помощи технологии «больших данных». В этой отрасли компания работает уже несколько лет, а в декабре 2014 года выделила его в отдельное бизнес-направление Yandex Data Factory, оказывающее услуги сторонним компаниям.