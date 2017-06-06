Оператора связи «МегаФон» покидает Александр Башмаков, директор по инфраструктуре компании. Об этом говорится в сообщении «МегаФона». «За время работы Александра в компании «МегаФон» сильно продвинулся в области инноваций, качества услуг и повышения эффективности бизнеса», — поблагодарил генеральный директор «МегаФона» Сергей Солдатенков Башмакова за его работу.

Башмаков работал в «МегаФоне» с марта 2012 года — он пришёл в компанию на должность директора по стратегии. В апреле 2013 года зона ответственности Башмакова была расширена и, помимо стратегического развития, он стал отвечать за закупки и логистику. В августе 2015 года Башмаков возглавил технический блок в должности директора по инфраструктуре.

Возможно, отставка менеджера связана с аварией оператора 19 мая — тогда без связи остались абоненты «МегаФона» во множестве регионов России, включая Москву и область. Оказалось, что авария произошла из-за проблем со специальным программным обеспечением компании HP. Оператор испытывал проблемы с полудня пятницы до поздней ночи. В результате компании пришлось извиняться и возмещать услуги связи бонусами.

За неделю до этого 12 мая в ритейлерской сети «МегаФона» также случились проблемы ИТ-характера. Офисные компьютеры «МегаФон Ритейл» были поражены вирусом WannaCry. Теоретически заражения можно было избежать, так как Microsoft закрыл соответствующую уязвимость в Windows ещё в марте и выпустил необходимые обновления операционной системы. В конце мая компания стала искать новых директора по информационным технологиям, руководителя ИТ и других подобных специалистов.