«Лаборатория Касперского» подала иск в Еврокомиссию и Федеральное картельное ведомство Германии по поводу злоупотребления компанией Microsoft доминированием на рынке операционных систем.

Компания считает, что после выхода Windows 10 компания Microsoft начала создавать препятствия для конкурирующих производителей решений для обеспечения безопасности. Помимо этого Microsoft, по мнению «Лаборатории Касперского», стала пытаться уговаривать пользователей отказаться от стороннего программного обеспечения в пользу своего собственного Windows Defender.

Эти действия Microsoft приводят к более низкому уровню защиты для пользователей, ограничению их права выбора и финансовым потерям как для пользователей, так и для производителей решений безопасности, — говорится в заявлении «Лаборатории Касперского».

Неспособность пользователей полностью отключить или удалить Windows Defender нарушает их право решать, какие приложения устанавливать и запускать на своих устройствах, отмечает российская компания.