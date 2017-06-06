Facebook-пользователь рассказал, как «Ростелеком» наконец-то смог выставить ему повышенный счёт за интернет.

Вопрос к Ростелеком: мы когда-нибудь научимся в нашей стране вести бизнес цивилизованно? Сегодня пришёл майский счёт на Интернет, где появилась новая платная строка — опция «Ускорение». Я её не заказывал, и сам Оператор меня о ней не уведомлял. Позвонил в колл-центр, ответили, что услуга была подключена 01 апреля на месяц в качестве бесплатной акции, а потом опция становилась платной. РТК пошёл по уже пройденному когда-то пути сотовых операторов?

В комментариях к записи, человек представившийся представителем «Ростелекома», объяснил механику:

Информирование о подключении данной опции происходило на нашем сайте 31 марта: https://komi.rt.ru/press/news/news23706?srvnews=-1… Рекомендую Вам подписаться на новости, чтобы всегда быть в курсе всех изменений: https://komi.rt.ru/press?srvnews=-1&month=2&year=2017… Отключить услугу Вы можете в личном кабинете (lk.rt.ru), по телефону горячей линии 8−800−1000−800 […]

Новость «Ростелеком» назвал:

Изменения в условиях предоставления сервиса «Ночное ускорение» услуги «Домашний интернет».

— так оператор обратился исключительно к тем, кто по своей собственной инициативе уже пользуется сервисом «Ночное ускорение». Первые абзацы новости тоже не нужны никому кроме них. Лишь в конце текста «Ростелеком» сообщает:

С 10.04.2017 по 10.05.2017 включительно всем абонентам услуги «Предоставление в пользование доступа к сети Интернет», подключенным по технологиям PON и FTTB, на промо-период будет подключен сервис «Ночное ускорение» без взимания платы.

С 11.05.2017 плата за сервис будет взыматься в соответствии с действующим тарифом.

— соответственно, правильное название у новости было бы:

Изменения для всех абонентов в условиях предоставления сервиса «Предоставление в пользование доступа к сети Интернет».

Roem.ru: а разместить предупреждение можно было заранее в счетах, которые получают абоненты. Но это не точно. «Ростелеком» занимает лидирующее положение на российском рынке широкополосного доступа к интернету — количество абонентов услуги превышает 12,5 млн. Посещаемость раздела новостей на сайте оператора заведомо ниже.