Ассоциация компаний интернет-торговли вмешалась в тянущийся с 2013 года конфликт онлайн-ритейлера «Холодильник.ру» с главой российской группы BBDO Эллой Стюарт и ее мужем. АКИТ обратилась к руководству Omnicom Group (материнской компании BBDO Russia) с просьбой проверить деятельность главы совета директоров BBDO Group Эллы Стюарт, а также разобраться в конфликте Стюарт и ее мужа Юрия Истомина с компанией «Холодильник.ру».
В 2013 году «Холодильник.ру» совершил одну из первых на российском рынке сделок формата media for equity: в обмен на миноритарную долю в «Холодильник.ру» компания получила рекламное время на ведущих телеканалах. Отвечала за кампанию BBDO, но основатели интернет-компании остались недовольны результатами. Кроме того, они считают, что в пуле инвестров, получивших долю в «Холодильник.ру» была структура мужа Стюарт, что создавало конфликт интересов так как BBDO Group привлекалась как независимый подрядчик.
В российских судах сейчас рассматриваются два дела. Первый иск подан юрлицом «Холодильник.ру» компанией «Эдил-Импорт» в связи с возвратом неотработанного BBDO Russia аванса за рекламу в размере около 100 млн рублей. Второй иск подал к «Эдил-Импорту» Юрий Истомин, который обвиняет ритейлера в нарушении авторских прав на рекламные ролики и требует компенсацию 461 млн руб. По первому иску судебные инстанции уже признавали правоту ответчиков, а по второму иску апелляционный суд в мае постановил взыскать с «Эдил-Импорта» 250 тыс. рублей компенсации.
АКИТ утверждает, что участвует в конфликте защищая интересы своего члена — компании «Холодильник.ру». Стюарт в интервью «Коммерсантъ» называет все происходящее черным пиаром.
Мы отправили в АКИТ разъяснительное письмо. Нам понятна ее позиция как организации, нацеленной на поддержку электронной коммерции в России. Мы не требуем от АКИТ отозвать претензию и хотим лишь остановить дальнейшее распространение ложной информации. Хозяйственный спор, который длился более трех лет, сопровождался активным черным пиаром в интернете — в основном на сайтах, скрывающих информацию о своих владельцах. Качество публикаций, односторонняя подача информации просто не давали усомниться, в чьих интересах все это делается. Поэтому сейчас мы хотим помочь АКИТ выйти из неловкой ситуации, в которую ее втягивают, — сказала она.
Добавить 1 комментарий
Помню когда только услышал что холодильник отдает долю в своем бизнесе за рекламу, подумал что вроде время бартера давно закончилось и сделка будет крайне не эффективной, правильно подумал, надо было за деньги долю отдавать, и на них уже проводить рекламу.
Видимо был хитрый план как с покупкой exist.ru только что случился…