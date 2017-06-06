Ассоциация компаний интернет-торговли вмешалась в тянущийся с 2013 года конфликт онлайн-ритейлера «Холодильник.ру» с главой российской группы BBDO Эллой Стюарт и ее мужем. АКИТ обратилась к руководству Omnicom Group (материнской компании BBDO Russia) с просьбой проверить деятельность главы совета директоров BBDO Group Эллы Стюарт, а также разобраться в конфликте Стюарт и ее мужа Юрия Истомина с компанией «Холодильник.ру».

В 2013 году «Холодильник.ру» совершил одну из первых на российском рынке сделок формата media for equity: в обмен на миноритарную долю в «Холодильник.ру» компания получила рекламное время на ведущих телеканалах. Отвечала за кампанию BBDO, но основатели интернет-компании остались недовольны результатами. Кроме того, они считают, что в пуле инвестров, получивших долю в «Холодильник.ру» была структура мужа Стюарт, что создавало конфликт интересов так как BBDO Group привлекалась как независимый подрядчик.

В российских судах сейчас рассматриваются два дела. Первый иск подан юрлицом «Холодильник.ру» компанией «Эдил-Импорт» в связи с возвратом неотработанного BBDO Russia аванса за рекламу в размере около 100 млн рублей. Второй иск подал к «Эдил-Импорту» Юрий Истомин, который обвиняет ритейлера в нарушении авторских прав на рекламные ролики и требует компенсацию 461 млн руб. По первому иску судебные инстанции уже признавали правоту ответчиков, а по второму иску апелляционный суд в мае постановил взыскать с «Эдил-Импорта» 250 тыс. рублей компенсации.

АКИТ утверждает, что участвует в конфликте защищая интересы своего члена — компании «Холодильник.ру». Стюарт в интервью «Коммерсантъ» называет все происходящее черным пиаром.