Владелец Rambler&Co Александр Мамут дал интервью Владимиру Познеру. Он сказал, что по его мнению попытки ограничить использование интернета чаще всего связаны с тем, что людей пугают масштабные изменения, которые происходят в обществе и в экономике. Он также отметил, что в текущих условиях основным капиталом любого государства являются люди, и что привлечение на работу специалистов по искусственному интеллекту, робототехнике и альтернативной энергетике «сравнимо по затратам с гонорарами ведущих футболистов».