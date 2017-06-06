Владельцы сервиса вызова врачей на дом Doc+ - «Новая медицина» — получили $5 млн от структуры Baring Vostok и интернет-компании «Яндекс», сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя Doc+ с подтверждением «Яндекса» и менеджера по инвестициям Baring Vostok Дмитрия Бабурина. Компании инвестировали в Doc+ $5,5 млн. и летом 2016 года.

Газета подсчитала, что на 25 мая 2017 г. крупнейшими владельцами оператора сервиса была структура Baring Vostok (38%) и два основателя Белогуб и Хандогин (по 17,56%). Yandex N.V. владел 6,53%. Новое распределение долей пока неизвестно.