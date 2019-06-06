Firrma опубликовала колонку о том, как не очень легко управлять зоопарком из смеси корпоративных устройств и личных гаджетов сотрудников, хотя проблему пытаются решить уже больше десяти лет, изобретая для этого device lifecycle management (DLM):

Практически сразу же выяснилось, что не все так просто. В 2012 году Жанетта Хоран, тогда CIO IBM, вспоминала, как двумя годами ранее компания разрешила сотрудникам использовать личные устройства. Однако это не принесло желаемой экономии, но значительно добавило работы техническим службам, в том числе и в плане защиты коммерческой информации.

К середине «десятых» западные компании стали искать новые модели использования гаджетов в бизнесе. Появились другие концепции корпоративной мобильности, в рамках которых мобильные устройства сотрудникам предоставлял работодатель. Кроме того многие участники рынка к этому времени уже приобретали серверное оборудование по модели HaaS (Hardware as a Service, «оборудование как услуга»). Покупка совершается с участием лизинговой компании, а заказчик пользуется полученными серверами фактически на условиях аренды с поэтапной оплатой. Или, если говорить на языке финансистов, расходы из CAPEX переводятся в OPEX.

Этот опыт лег в основу модели DaaS (Device as a Services, «устройство как услуга»). Ее смысл состоит в том, что сотрудник получает любую необходимую ему модель смартфона, ноутбука, или другого мобильного устройства с уже предустановленными инструментами, нужными ему по работе. Опционально на этом устройстве может быть заблокирована камера, или социальные сети, но в данной модели не возникает элемента насилия — вне рабочего времени человек делает со своим телефоном все, что ему заблагорассудится. В рабочее время он бесплатно получает рабочий инструмент, который отвечает его бизнес-задачам.