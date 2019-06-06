«Яндекс очень важен для национальной и даже глобальной экономики. Я думаю, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы бизнес-компании, которые обеспечивают России по ряду очень чувствительных позиций глобальное лидерство, никак не пострадали», — сообщил «Интерфаксу» вице-премьер РФ Максим Акимов в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с публикациями о требовании ФСБ к компании передать ключи шифрования.

Во вторник 4 июня появилась «утечка» — Яндекс, якобы, затягивает передачу ФСБ ключей шифрования от «Почты» и «Диска». По нормам 2018 года для организаторов распространения информации Яндекс не может рассказывать о своих контактах с силовиками, чего он официально он и не стал делать до сих пор. Как и ФСБ. Репутацию поисковика приходится защищать сторонним наблюдателям, рядовым и высокопоставленным.