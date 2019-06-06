Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba Group, Mail.ru Group и МегаФон подписали обязывающие документы по созданию совместного предприятия (СП) «Aliexpress Russia», сообщил фонд.

РФПИ объявил, что партнёры «получили одобрение со стороны Федеральной антимонопольной службы и запускают крупнейшее совместное предприятие в области социальной коммерции в России и СНГ с целью интеграции ключевых российских потребительских интернет- и e-commerce-платформ».