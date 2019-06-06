Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba Group, Mail.ru Group и МегаФон подписали обязывающие документы по созданию совместного предприятия (СП) «Aliexpress Russia», сообщил фонд.
РФПИ объявил, что партнёры «получили одобрение со стороны Федеральной антимонопольной службы и запускают крупнейшее совместное предприятие в области социальной коммерции в России и СНГ с целью интеграции ключевых российских потребительских интернет- и e-commerce-платформ».
- МегаФон (оператор — контролирующий акционер группы Mail.ru) передаст 9,97% в Mail.ru Group в обмен на 24,3% долю в СП «AliExpress Россия».
- Mail.ru Group вложит в СП 182 миллиона долларов и передаст собственный e-commerce проект Pandao. Группа получит 15% «AliExpress Россия».
- Alibaba Group инвестирует 100 миллионов долларов, существующая сейчас в РФ российская и трансграничная деятельность AliExpress войдёт в СП.
- РФПИ инвестирует в СП 100 миллионов долларов, в дальнейшем суверенный фонд Российской Федерации сможет приобрести акции «Aliexpress Russia» ещё на 194 миллиона долларов.
- До реализации опциона РФПИ у Alibaba будет 55,7% в совместном предприятии. Если опцион будет реализован — 47,8% (или 47,6% в голосах).
- Доля РФПИ составит 5% (или 1,2% голосов), после покупки опциона может составить до 12,9% (9,6% голосов).
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