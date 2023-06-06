Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск к крупнейшей в мире криптобирже Binance и ее главе Чанпэну Чжао за нарушение правил торговли ценными бумагами. Из судебного документа следует, что комиссия признала токен BNB, как и стейблкоин BUSD, носящий бренд биржи, ценными бумагами. Выпуск BUSD был запрещен американскими регуляторами в феврале. В совокупности Binance и ее американскому филиалу BAM Trading Services и их сооснователю Чанпенгу Чжао предъявлено 13 обвинений. Они включают в себя управление незарегистрированными биржами, искажение информации о контроле и надзоре на Binance.US и участие в незарегистрированном предложении и продаже ценных бумаг. По оценке SEC, доход Binance.com и Binance.US от комиссий за транзакции составил не менее $11,6 млрд

При появлении новости курс нативного токена биржи BNB снизился на 6%. На момент публикации актив торгуется на отметке $292 при рыночной капитализации 445,3 млрд. Чжао заявил, что биржа продолжает работать в штатном режиме и выпустит официальное заявление, когда команда ознакомится с документом. По словам представителей Binance.US, представители биржи готовы к «конструктивному компромиссу». В конце марта Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала иск в суд против Binance и ее руководителей. Регулятор был намерен полностью лишить крупнейшую криптобиржу американского рынка, обвинив ее в содействии незаконной деятельности и в торговых манипуляциях.