Vc.ru опубликовали асшифровку подкаста с участием CEO Яндекс Доставки в России Темботом Керефовым. Обсудили историю создания сервиса и "культуру Яндекса по созданию внутренних бизнесов".

Третий сегмент логистики — это грузовые перевозки. В своё время мы начинали с этого сегмента, потом мы сфокусировались на экспрессе. Сейчас мы обратно фокусируемся на грузовых перевозках, потому что там технологии имеют еще большее влияние на все бизнес-метрики, чем в экспресс-доставке.

Есть еще четвертый сегмент с магистральными перевозками — это большие фуры, которые перемещаются между городами. Помимо этих четырех мега-сегментов на рынке логистики есть еще несколько больших направлений. Например, кросс-бордер или все, что перевозится не на машинах. Но сейчас мы фокусируемся на транспорте, который может передвигаться по дорогам общественного пользования на четырех колесах, и на пеших доставках.

Есть уникальные сервисы, например, сервис динамического ценообразования, который помогает нам сглаживать скачки спроса во время повышенной нагрузки. Технологически мы состоим из набора общих инфраструктурных платформенных сервисов с большим количеством уникальных надстроек, которые улучшают каждый другой компонент.

Основной фокус здесь — это сделать так, чтобы ты всегда знал статус своей посылки, и максимизировать вероятность того, что ты получишь ее ровно в то время, в которое ты бы хотел. А если это не случается, то ты бы это узнавал не потому, что не дождался заказа, а потому, что на экране телефона увидел, что это заранее случится, смог перенести время, смог перенести место доставки и так далее.

Сделать это достаточно сложно по ряду причин. Первая причина — это управляемость всей логистической цепочки. Тебе нужно сделать так, чтобы каждый компонент мог как-то отклоняться от изначальных параметров. Потом тебе нужно дать пользователю интерфейс взаимодействия с этой посылкой, отличный от смски или почты. И потом поверх этого настроить какое-то количество операционных процессов.