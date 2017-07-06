В мае стало известно, что «Яндекс» работает над голосовой помощницей «Алиса», аналог Siri в iOS. Сегодня «Ведомости» сообщили, что компания разрабатывает аналог Amazon Echo и Google Home — «умную» голосовую колонку. Об этом изданию рассказали представитель крупной медиакомпании и представители крупных звукозаписывающих лейблов.

В «Яндексе» рассказали, что прототип колонки уже существует и называется Аrtificial Intelligence speaker. «Мы уверены, что за голосовым интерфейсом будущее, у нас наработаны необходимые технологии: распознавание и синтез речи, продвинутые диалоговые системы, искусственный интеллект», — прокомментировал представитель компании.

Источник издания также сообщил, что план создания колонки появился еще год назад. Отдельная команда компании разрабатывала голосовой интерфейс и занималась вопросом устройства: заказывать колонку для себя у производителей или запустить программу на существующих устройствах.