Представители банковского сообщества договорились с Минкомсвязи и сотовыми операторами, что те будут передавать им информацию о принадлежности сим-карт и истории действий с ними. Об инициативе РБК рассказали несколько источников на финансовом рынке и подтвердил глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин. По его словам, на следующей неделе НСФР проведет встречу с Минкомсвязи и сотовыми операторами по обсуждению соответствующего законопроекта.

По словам представителей банковского сообщества, в последнее время участились случаи мошенничества с использованием SIM-карт, например когда мошенники получают дубликат карты абонента и с его номера звонят в банк и получают доступ к онлайн-банку и другой конфиденциальной информации. Также сообщается о случаях когда злоумышленники делали копии SIM-карт финансистов компаний и от их имени пытались провести какие-то транзакции. Обмен данными с сотовыми операторами позволят банкам снизить число подобных преступлений.

В 2015 году экс-гендиректор Tinkoff Digital и Chief Digital Officer агентства Mindshare Russia Анна Знаменская рассказала, как « Преступная группировка Билайн» выдала её SIM-карту третьим лицам без подтверждающих документов 4 раза в течение 6 недель. Злоумышленники несколько раз взламывали её почтовые ящики и пытались обчистить электронные кошельки.

Обмен данными между банками и операторами будет производиться через единый сервер, рассказал Андрей Емелин. Предполагается, что создавать и обслуживать его будет Центральный научно-исследовательский институт связи при Минкомсвязи.