Минкомсвязи считает, что вступление в силу закона Яровой не нужно переносить на пять лет, однако необходим план по его постепенному внедрению. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова. Никифоров также заявил, что ведомство направило отзыв на законопроект о переносе закона, где говорится о поддержке прежней даты вступления закона в силу и предоставлении правительству дополнительных полномочий по утверждению плана внедрения «пакета Яровой». Проект положительного отзыва на законопроект переноса сроков запуска закона на 5 лет, с 2018 на 2023 год, был рассмотрен комиссией 2 июля.