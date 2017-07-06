В июне 2017 года к бесплатной WiFi-сети «Максимателекома» в Московском метрополитене подключилось около 7 млн уникальных пользователей, рассказал представитель компании Илья Грабовский. Еще 0,8 млн уникальных пользователей «Максима» собрала в московских автобусах, троллейбусах и трамваях. По данным AC&M Consulting, на конец 2016 г. в Москве было чуть более 44,6 млн сотовых абонентов (по количеству активных sim-карт). Соответственно, 8,2 млн уникальных пользователей «Максимателекома» — это примерно 18,4% этой базы.