Гендиректор «Яндекс.Вертикалей» Антон Забанных рассказал «Коммерсантъ», зачем компания купила у Hearst Shkulev Media более 30 региональных автомобильных сайтов. По его словам, это позволило «Яндексу» получить лидирующие позиции в Екатеринбурге и Челябинске. Также Забанных рассказал, что считает компанию Drom.ru одним из сильнейших конкурентов.

Drom — это сильный игрок, очень их уважаем и смотрим на их действия. Насколько я понимаю позицию владельцев, они не рассматривают сейчас продажу этой компании. К ним многие инвестфонды подкатывали. Но они не наигрались, — сказал Забанных.