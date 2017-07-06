Яндекс.Деньги запустили новый сервис Яндекс.Платежка для малого бизнеса, который поможет организовать прием оплаты на сайте предпринимателей без технической интеграции. Подключение сервиса стоит 3000 рублей. Об этом «Роем!» сообщили представители компании.

Клиент сможет платить с помощью карты или электронного кошелька. После оплаты магазин получит электронное письмо об успешном переводе, и деньги поступят на его счет в течение трех дней. При оплате товаров или услуг через сервис никто из сторон не платит комиссию. За год компания, которая подключила к своему сайту Яндекс.Платежку, сможет принять до ста платежей на общую сумму до 100 тысяч рублей. Компании с годовым оборотом более 100 тысяч рублей смогут подключиться к Яндекс.Кассе.

Для подключения сервиса необходимо заполнить заявку на сайте Яндекс.Денег, указать сайт и реквизиты магазина. После того, как сервис проверит сайт на соответствие требованиям безопасности международных платежных систем, он отправит ссылку на форму для создания платежек.