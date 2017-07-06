В «Одноклассниках» появился специальный раздел, где пользователи соцсети могут размещать объявления, просматривать страницы товаров и фотографии, искать нужные товары через поиск или с помощью фильтров, видеть контакты продавцов. Будет доступна функция геолокации — пользователи смогут задать конкретный адрес и посмотреть, что продается рядом. До конца года планируется добавить онлайн-оплату товаров. В 2016 году в «Одноклассниках» появилась возможность размещать товары в группах: как в открытых сообществах для пользователей, так и в группах брендов, СМИ и интернет-магазинов. С конца прошлого года в социальной сети были опубликованы порядка 2 миллионов объявлений