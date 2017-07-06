Елена Краузова, редактор раздела «Технологии» в Forbes, которая в том числе работала с внештатными авторами, решила уйти из издания. О причинах она развёрнуто высказалась в «Фейсбуке» (выделение «Роем!»).

Семь лет в журналистике только о венчурном бизнесе и стартапах (самой страшно) показывают мне, как много в России сильных предпринимателей, несмотря на все упаднические настроения. Приходя на встречу с представителем делового издания, они не боятся терминов «ARPU», «маржинальность», new revenue stream. У них горят глаза, когда они говорят о планах. Они вспоминают, как китайские партнеры задержали поставку, а дистрибьюторы ждали партию. Как год мучались в поисках покупателя на долю ангела, которого, не слишком подумав, взяли в акционеры на старте. Они просят меня выключить диктофон, начиная рассказывать о том, как их кошмарила налоговая, как сотрудник по вечерам начал пилить продукт-клон, чтобы попытаться увести на сторону, как они не верят ни в какие инновации в корпорациях после просьб от откатах. Иногда они хмурятся: «А впрочем…», и я снова начинаю запись. Они очень сильные люди. Они и не думают приходить на интервью с пиарщиками, их коробит от пустых размышлений про «блокчейн/VR/AI изменит мир», они смотрят вглубь — как именно изменит? В каких отраслях больше? С какими сложностями? А, может, вообще мы не замечаем «пузырь»? Я вижу этих людей по всей России. Они люди дела. Они не отвечают на мои сообщения про колонку, пропадая на пару недель, чтобы вскоре, в воскресенье около полуночи, выдать «полотно», которое я читаю взахлеб. Они иногда обижаются на меня, что в тексте я называю конкурентов и вообще недостаточно восторженности, — но звонят через несколько месяцев: все было правильно, это мы передернули.

Что скрывать, я очень люблю вас. Многих из вас я знаю много лет — и это действительно счастье, видеть, как когда-то откопала вас в стенах маленькой лаборатории при вузе, а сегодня вы в американском акселераторе или компания, развернувшаяся на Россию, штурмующая рынки Европы. Мне всегда хочется рассказывать ваши истории так, чтобы они были «притчами» — ваши взлеты и ошибки должны помочь новому поколению предпринимателей.

Беда в том, что все ваши «с одной стороны, с другой стороны…», четкие рассказы о бизнес-процессах, кажется, больше не нужны медиа. Побольше новостей о гаджетах, сексуальных скандалах американских компаний, побольше про тарифы мобильных операторов и эпатажа всех нам известных персон. Журналисты больше не настаивают, спрашивая о выручке, прибыли и (не дай бог) юнит-экономике, главное — прикольный продукт, а еще побольше «голливуда». Не важно, что экономика не бьется, а, может быть, нет даже первичного тестирования гипотез — компанию можно «продать» читателю как «историю успеха», добавить мнения «экспертов» на скорую руку — читается отлично. Вы вряд ли узнаете, что через год никакие обещанные планы не сбудутся или компания вообще закроется. Главное — инфотеймент здесь и сейчас. Когда бизнес-модель медиа основывается на погоне за трафиком, куда выгоднее писать о любом технологическом тренде либо как о быстром способе озолотиться, либо как о картинке из фантастического романа, ставшей правдой. Никому не интересно «но вот послушайте». Хайпуем. Да, в разных СМИ разное качество хайпа, но тренд очевиден. Истерия с майнингом и ICO, на мой взгляд, иллюстрирует то, как легко медиа участвуют в раздувании хайпов. Нужны здравые рассказы о технологии и об инструменте привлечения финансирования, но они тонут в потоке не слишком детальных хайповых статей.

У вас в компании наверняка есть друг, который портит всю малину, когда вы в пятницу вечером собираетесь завалиться до утра в бар, а он напоминает: ты хотел в субботу утром в тренажерный зал. Спорю, вы почти ненавидите его. Но в глубине души вы знаете, что вообще-то он прав. И что, собственно, это он спасет вас от цирроза. СМИ все меньше ценит тех, кто заставил бы нас остановиться и подумать: что дальше? Зачем я это делаю? Что все это значит? Как системно строить «здоровый» сильный бизнес? Мне очень больно это видеть, но я не могу вас отвоевать, хотя ваши мнения и истории — один из важных элементов экосистемы рынка предпринимательских проектов, без вашей глубины мыслей, кажется, ничего не получится.

В рубрике «Технологии» в Forbes у меня была свобода действий. Но я не могу влиять на происходящее в Forbes в целом.

Вы пишете о венчурном бизнесе, но и вот это — тоже венчурный бизнес в Forbes (причем печатном журнале и не в Life). Мне неизвестны обстоятельства написания этого текста (я лишь укажу на фото Александра Федотова, собственника Forbes, в Instagram c главным героем, а также то, что представители фонда приезжали на ПМЭФ, я знаю об их встречах с российскими крупными венчурными фондами), мои просьбы добавить не слишком восторженные комментарии от российских экспертов в longevity не были услышаны. Я не знаю, откуда берется статистика, например, по survival rate для стартапов в 50% и как можно не упомянуть Mattermark с четкими расчетами. Я не берусь судить о точности описания инвесткомитетов венчурных фондов. Я не понимаю, как можно утверждать о стоимости бизнеса, основываясь, по всей видимости, только на словах представителей компании. Оставляя за скобками перспективы бизнеса, технологий и качество портфеля фонда (Wnt действительно может быть перспективным направлением, но дискуссии ведутся), я говорю о качестве журналистики — сбор мнений разных сторон, фактчеккинг, фокус на бизнес-метрики, а не «приключения» и не «бессмертие» ради красного словца. «Плутовской роман», а не «технологии», «американский Forbes написал», «нормальный текст» — позиция руководителей редакции. Я не могу согласиться, что это «ок».

В копилку — бесконечная «жвачка» о том, что будет с рублем, санкциями, пятиэтажками, яхтами миллиардеров, «Х советов предпринимателю» от тех, кто, по моему ощущению, отдает писать колонки копирайтерам на аутсорсинг. И нет времени поставить картинки в ваш текст, потому что надо успеть, помимо этого потока, сделать фотогалерею с платьями или номерами отелей. И я ничего не могу сделать — ваши тексты зависают месяцами.

User-generated content, на мой взгляд, работает, но только при строжайшей модерации, на которую, похоже, здесь нет установки и времени. Мне очень больно, когда вы попадаете в такую компанию. Среди потока «так-себе» текстов ваши действительно сильные советы и анализ (как и сильные тексты многих журналистов редакции, работой которых я восхищаюсь) теряются. Легко быть очарованным тем, как исторически воспринимается бренд Forbes, и делать вид, что не замечаешь, как аудитория, нужная мне и сильным спикерам, уходит — в каналы Telegram, в очень содержательные дискуссии в Facebook, в офлайн. Мне хочется верить, что у меня есть мужество идти не за брендом, а за аудиторией вдумчивых читателей и спикеров, которые хотят говорить именно с такой аудиторией.