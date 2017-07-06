В начале мая появилась новость о том, что Яндекс.Музыка разрешила пользователям загружать песни на страницы сервиса и делиться ими с другими слушателями. В компании рассказывали, что появление новой функции загрузки пользователями песен можно объяснить желанием пополнить каталог сервиса контентом, которого нет у крупных издателей музыки.

После нововведения правообладатели потребовали у компании отключить загрузку треков. Гендиректор Warner Music Russia Александр Блинов заявил «Ведомостям», что «Яндекс» не согласовал свой ход с правообладателями. Также он добавил, что компания «встает на путь массового нарушения авторских и смежных прав и перекладывания ответственности на пользователей, в то время как другие компании понимают бесперспективность подобных действий и трансформируют свои музыкальные сервисы». По словам издания, самые недовольные — западные мейджоры Sony Music, Universal Music и Warner Music.

4 мая специалисты по интеллектуальной собственности компании Claims Александра Курдюмова и Антон Ендресяк подготовили для «Роем!» советы компании «Яндекс», чтобы юзеры могли пользоваться загрузкой песен только для себя.

Сегодня «Ведомости» со ссылкой на несколько источников на музыкальном рынке сообщили о том, что Яндекс.Музыка больше не разрешает пользователям делиться с другими песнями, однако юзер по-прежнему может загружать треки, которые будут доступны только ему. Собеседники издания предположили, на это решение повлияли жалобы правообладателей на «пособничество пиратству». До мая этого года компания публиковала только те песни, лицензия на которые была куплена у правообладателей.

Представитель «Яндекса» Юлия Бабикова рассказала, что возможность делиться музыкой работает в экспериментальном режиме. Тогда компания включила ее части пользователей сервиса при запуске, а сейчас временно отключили, так как «Яндекс» хочет доработать интерфейс. Также Бабикова добавила, что отключение функции не связано с обвинениями правообладателей, это этап работы над продуктом. Кроме того, они собираются вернуть функцию, однако не знают, когда.

Один из собеседников издания сообщил, что вернуть возможность делиться песнями «Яндекс» может только после согласования с правообладателями. Правообладатели, в свою очередь, никогда на это не пойдут, отметил источник.