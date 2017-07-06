Направление облачных технологий в «Яндексе» возглавит бывший старший вице-президент компании Salesforce Ян Лещинский. С 1992 года Лещинский работал в США, сначала в Microsoft, где участвовал в развитии платформы Azure, затем в течение пяти лет работал в Amazon, где был техническим директором Amazon Web Services и отвечал за разработку облачного решения для баз данных Amazon Aurora.

Татьяна Бахаревская, которая работает в «Яндексе» с момента основания и руководит созданной в начале мая 2016 года компанией «Облачные технологии Яндекса», останется ее гендиректором. Бахаревская сосредоточится на развитии облачной инфраструктуры, а задачей Лезинского будет сделать так, чтобы облака «Яндекса» на равных конкурировали с мировыми игроками, говорит Бахаревская.