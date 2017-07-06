«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастна по-своему» © какой-то блоггер без инстаграмма. И да, мы не на уроке литературы, а говорим о стартапах 12го набора заочного акселератора ФРИИ. Я (Константин Берлинский) посетил трекшн-митинг команд и поделился своими наблюдениями. Благодарю Александра Еремеева, руководителя Заочного акселератора ФРИИ, за возможность посетить мероприятие.

Для начала о мифах, связанных с трекерами. Что я думал о них раньше?

Миф 1: Трекеры — это успешные серийные предприниматели, вершина трудовой карьеры. Единственный способ стать им — заработать 1+ млрд $ и испытать непреодолимое желание поделиться опытом.

Ответ: Нет, трекеры подобны тренерам спортивных команд. Не обязательно быть отличным спортсменом в прошлом, хотя опыт и не помешает. Этому можно научиться, есть методика, рекомендуемая для работы — трекшн карта, HADI, Lean, MVP.

Миф 2: Трекеры — это люди, отвечающие на ваши вопросы.

Ответ: Нет! Трекеры это люди, задающие вопросы. За все время экспертной сессии ни один трекер не попытался переубедить фаундеров в чем-либо. Гуру не дает советов, он не репрезентативен, может ошибаться и косячить не хуже зеленого падавана. Основатели сами должны получить ответы от рынка.

Миф 3: Трекер — ваш друг, потенциальный инвестор и нетворк помощник.

Ответ: И снова нет. Главная задача трекеров — научить вас задавать правильные вопросы и получать ответы, подтвержденные реальными цифрами, как правило, деньгами. Какую проблему ты решаешь? Для кого? У них точно это болит? Поговорили с клиентами? Как они сейчас решают проблему? Сколько тратят? Хотят ли что-то изменить? Что не нравится? Что планируете сделать на этой неделе? Зачем? Можно ли это не делать, но заработать больше? Какое одно самое узкое место вашего бизнеса, мешающее вырасти? Подробнее о вопросах см. книгу Р. Фицпатрика «Спроси маму».

Этот диалог напоминает еженедельную планерку в диджитал-агентстве. После цикла вопросов-ответов: Где деньги? Клиент не заплатил, потому что Х. Что ты сделаешь чтобы решить Х? Я сделаю Y, но нужно еще Z. Что нужно для решения Z? Нужно A, B, и желательно C. В результате от ситуации «всё плохо, клиент недоступен, ничего не понятно» переходим к фазе «деньги там, чтобы их получить надо сделать X, потом Y, к сроку Z».

Теперь перейдем к моим любимым мифам производителей единорогов из разряда «я никому не скажу о своей идее». Почему стартапы боятся публичности и трекинга? А трекинг это всегда препарирование бизнеса, подвергание сомнению каждого элемента бизнес-модели и жесткое столкновение с реальностью.

Миф 1: Мою идею украдут.

Ответ: Да, обязательно украдут. Если вы этого боитесь, это произойдет. Если идея не связана с вашими уникальными: компетенциями, командой, продуктом, способом дистрибуции, значит её легко скопировать даже после выхода в свет и перегнать вас, влив больше денег в маркетинг, профессиональную команду, каналы сбыта. Допустим, сразу после запуска условный Яндекс организует группу из 50 сотрудников топ-уровня и начинает развивать клон вашего продукта, предоставляя неограниченный бюджет и ссылку на главной поиска. Сможете ли вы их победить? Фактически, единственное преимущество у стартапа перед корпорацией — в скорости принятии решений, которое не отнимешь и оно полностью зависит от команды.

Представим мысленный эксперимент. У вас есть машина времени и вы отправились в 1995 год. Сергея чуть не выгнали из университета, Марк учится в школе, а у Виталика прорезался первый зуб. К сожалению, девайс немного барахлит. Он перенес только ваше тело, а одежду, обувь, мотоцикл и инвестиции вам нужно добыть на месте. Сможете ли вы создать Google, Facebook или Etherium?

Миф 2: Мою команду схантят.

Ответ: Да, обязательно схантят. Если вы не смогли заинтересовать их долей, общим видением, как они смогут быть частью большой истории и почему вы дадите им больше, чем в другом месте; мало зарабатываете или просто начали дело с людьми другого мировоззрения, они уйдут.

Миф 3: Моих клиентов уведут.

Ответ: Да, обязательно уведут. Если ваш бизнес построен на тесных отношениях с одним крупным клиентом, готового финансировать ваш пилот-проект с вами и только вами, это может заинтересовать прокуратуру, Навального, конкурентов, службу безопасности компании, кого угодно, но не венчурных инвесторов. У вас нет конкурентного преимущества, пользы, приносимой большому клиентскому сегменту и на ваши услуги вы не сможете получить аналогичных клиентов при масштабировании.

Для полноты картины приведу уже классический график причин провалов стартапов.

Что ещё стоит отметить:

Не секрет , что зачастую успех приходит к сильным. Лучшие фаундеры те , кто и в наемной позиции в корпоративном мире были звездами. Хотя есть и обратные примеры. Когда сотрудник большой компании , уставший от рутины , переходит в стартап , открывает в себе многие таланты и ставит рекорды производительности.

что зачастую успех приходит к сильным. Лучшие фаундеры те кто и в наемной позиции в корпоративном мире были звездами. Хотя есть и обратные примеры. Когда сотрудник большой компании уставший от рутины переходит в стартап открывает в себе многие таланты и ставит рекорды производительности. чень важна энергетика и позитивный настрой человека , делающего презентацию продукта. Например , есть отличный проект , но питч в похоронном тоне чуть было не убил всё впечатление. И наоборот , высокодоходный , но разовый проектный бизнес , явно не венчурная история , но блондинка с жизнерадостным голосом так загипнотизировала аудиторию , что её дослушали бы до конца , даже если она вслух повторяла бы таблицу умножения. К счастью , трекеры могут отделить суть идеи от презентации и вовремя скорректировать питч.

делающего презентацию продукта. Например есть отличный проект но питч в похоронном тоне чуть было не убил всё впечатление. И наоборот высокодоходный но разовый проектный бизнес явно не венчурная история но блондинка с жизнерадостным голосом так загипнотизировала аудиторию что её дослушали бы до конца даже если она вслух повторяла бы таблицу умножения. К счастью трекеры могут отделить суть идеи от презентации и вовремя скорректировать питч. Много проектов вида « Uber for X» — маркетплейсов. Но кроме агрегации исполнителей для решения насущной проблемы нужно показать , как компания будет решать проблему « курицы и яйца». Пока нет предложений услуг нет и потребителей и наоборот , пока нет клиентов , нет смысла размещать предложения на платформе.

Uber for X» — маркетплейсов. Но кроме агрегации исполнителей для решения насущной проблемы нужно показать как компания будет решать проблему курицы и яйца». Пока нет предложений услуг нет и потребителей и наоборот пока нет клиентов нет смысла размещать предложения на платформе. На удивление все хорошо владеют терминологией: кастдев , воронка , конверсия , лиды.

воронка конверсия лиды. Очень важно для проекта работать на активном рынке с хорошей маржой: продажи авто , реклама SMB , ритейл , увеличение продаж.

реклама SMB ритейл увеличение продаж. Самые крутые питчи те , где фаундер и без помощи ФРИИ знает что делать. Они сами фигачат с дикой скоростью , зарабатывают хорошие деньги , понимают важность постоянного общения с клиентами. Где во время питча моментально отвечают на любые вопросы и вспоминают значения метрик.

где фаундер и без помощи ФРИИ знает что делать. Они сами фигачат с дикой скоростью зарабатывают хорошие деньги понимают важность постоянного общения с клиентами. Где во время питча моментально отвечают на любые вопросы и вспоминают значения метрик. Надежда на сильного программиста в команде , способного вытянуть продукт — фатальная ошибка. Отличные с точки зрения бизнеса проекты делаются на коленке , где невооруженным глазом видна бизнес модель и деньги. По сути можно по ТЗ нанять фрилансеров и они сделают , как минимум , прототип продукта. Хотя все-таки лучше иметь программистов в команде. Подсказка — фрилансерам наплевать на ваш продукт , внезапные хотелки и кастомизации. Они ненавидят нечеткие ТЗ , сроки вчера , а за обещания заплатить много как только это взлетит сразу отправляют в бан ( и правильно делают).

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