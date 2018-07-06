«Да, мы ... гордимся тем, что нас, Сбербанк, ни разу не взломали. Вы произнесли очень важный термин, ... у нас очень нелюбимый, — это “социальный инжиниринг”. Честный ответ: наши клиенты не защищены. Делаем ли мы достаточно для того, чтобы наши клиенты были защищены? Нет, не достаточно ... из недели в неделю повторяются одни и те же цифры: 96-97% решенных вопросов по киберпреступности, 3-4% — это то, когда киберпреступники достигли своей цели. Не против нас. ... Легче ли нам от того, что проникли не в наши системы, а проникли в кошелек наших клиентов? Конечно, не легче», — сказал глава банка Герман Греф на Международном конгрессе по кибербезопасности, передал RNS.
В 2016 году Сбербанк попросил квалифицировать киберпреступления ради денег как кражи, а не как мошенничество. Пострадавшие от онлайн-банкинга россияне в 81% случаев проигрывают банкам в суде, подсчитала RTM Group в 2017, в том же году «Ведомости» обратили внимание, что Сбербанк и Apple так и не смогли решить проблему с полномочиями голосового помощника Siri. Сотрудникам издания удалось попросить Siri перевести деньги через SMS-банкинг на заблокированном iPhone через службы Сбербанка и их конкурентов из «Тинькофф». С прошлого года Сбербанк настаивает на принудительном страховании от киберрисков (а дочка банка такие страховки продаёт), но спроса на этот продукт нет.
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Социальный инж…. перевыпустить sim слить бабло. Взломать/инфицировать смартфон послать команды на номер 900. Вся идея с номер 900 огромная дырка и фиг что с ней сделаешь, да же если захочешь. Но виноват будешь ты, потому что россосийское правосудие бессмысленно и беспощадно и встанет на сторону банка.
>>это «социальный инжиниринг»
От «инжинирингов» не продохнуть. А простые очевидные решения принять — мозгов (?) не хватает. Когда-то, во времена «смит энд вессонов», банки были твердынями, а сейчас — какие-то цифровые желе.
виноват будет тот, кто действовал не по инструкции. сбер просто грамотно обложился инструкциями, и если вы их не выполнили и у вас что-то сперли — это сугубо ваши проблемы. отсюда и такой низкий процент.
превращенная форма сути ИБ — распределение ответственности.
это потомушто они не применяют сквозные технлогии. А если и применяют — то недостаточно сквозные. А надо совсем сквозные, ка например с недавно кирдыкнувшимся кольцом банков. Там гдето на трлиилон дыра. При этом никто не задержан, а все с деньгаме улетели благополучно кто куда.
После этого — в самый раз провести сурьезную конференцию по кибер и бибербезопансости — чисто для отвода глаз. И расказать про заботу о безопаности, о том, наскока передовые мы в этой области, аж в ООН подали свои инициативы.
Сквозные технологии.
Поэтому и ломают пользователей регулярно. А низкий % из-за большого количества клиентов с маленьким количеством бабла на фоне не самой худшей безопатности — не интересны мошенникам студенты, пенсионеры и бюджетники. А номер 900 это дыра размером с ворота.
я думаю что низкий % это игры со статистикой. например, процент краж, которые сберу таки пришлось компенсировать клиентам, а не как обычно «вы сами виноваты».
мошенникам не интересно, бабушка или студент, главное деньги. а расцветающие то тут то там мошеннические схемы поразительным образом включают в себя как один из элементов сберовскую карту, привязанную к номеру. а если карты нет, мошенники предлагают пойти в сбер и завести её (sic!). низкий процент, ага.
безопасность = 1 / удобство.
посмотрим еще, куда выстрелит их биометрия по лицу и голосу.
>> посмотрим еще, куда выстрелит их биометрия по лицу и голосу.
Как регулярно теряющий голос с утра в прохладную погоду — смотрю с лютым недоверием.
>> мошенникам не интересно, бабушка или студент, главное деньги.
А вот эта вы зря. Мошенники начали атаковать swift и сами банки — атака сложнее в разы, но плюшек резко больше. И конкуренции среди мелких мошенников нет.
>> безопасность = 1 / удобство.
я не знаю таких рептилойдов, которым удобно пользовать sms командами. Приложение на смартфон это да.
когда появился номер 900, не у всех еще были смартфоны однако. лично слышал совет «сделай перевод смской, это просто». это был мобильный банк для всех слоев населения с любыми телефонами. а сейчас видимо логика такая что «работает система, зачем трогать?»
Сбер — дыра дырявая.
Про этот 900 вообще треш и угар. Хочу опцию «быстрый платёж» отключить, открываю «руководство пользователя», отправляю NULL на 900. Приходит СМС о том что опция отключена. Ну ок, проходит пара дней, от сбера смс-ка «Вам подключена бесплатная опция быстрый платёж».
Ну бить-колотить, я его в дверь, а он в окно.
Далее. Настроил в Сберонлайне два шаблона на перевод на свой счёт на я-деньги (подтвердил шаблоны в КЦ), запретил все иные платежи без подтверждения в КЦ.
Ссылка на редактирование к шаблонов исчезла.
Заходим по старой ссылке на редактирование и редактируем поле «кошелёк получателя» как хочется. хоть на свой, хоть на чужой.
После редактирования шаблон остаётся подтверждённым.
Буква «Б» в слове сбербанк значит не «безопасность», а «безалаберность».
Я себе не представляю как так происходит. Кто те аналитики которые не подумали про редактирование подтверждённого в КЦ шаблона, кто те руководители кто им на это не указал, кто те специалисты по ИБ кто это согласовывал, кто те специалисты по ИБ которые смотрят на это и глазками хлопают?
Слежу за этой фичей два с половиной года. Писал письма на спец ящик на сайте, реакция равна НУЛЮ. Точнее тому самому NULL из инструкции по отключению быстрого платежа.
3−4% это конечно кошмар. Из 100 3 атаки достигает цели.
>>3−4% это конечно кошмар. Из 100 3 атаки достигает цели.
Именно так.