«Да, мы ... гордимся тем, что нас, Сбербанк, ни разу не взломали. Вы произнесли очень важный термин, ... у нас очень нелюбимый, — это “социальный инжиниринг”. Честный ответ: наши клиенты не защищены. Делаем ли мы достаточно для того, чтобы наши клиенты были защищены? Нет, не достаточно ... из недели в неделю повторяются одни и те же цифры: 96-97% решенных вопросов по киберпреступности, 3-4% — это то, когда киберпреступники достигли своей цели. Не против нас. ... Легче ли нам от того, что проникли не в наши системы, а проникли в кошелек наших клиентов? Конечно, не легче», — сказал глава банка Герман Греф на Международном конгрессе по кибербезопасности, передал RNS.

В 2016 году Сбербанк попросил квалифицировать киберпреступления ради денег как кражи, а не как мошенничество. Пострадавшие от онлайн-банкинга россияне в 81% случаев проигрывают банкам в суде, подсчитала RTM Group в 2017, в том же году «Ведомости» обратили внимание, что Сбербанк и Apple так и не смогли решить проблему с полномочиями голосового помощника Siri. Сотрудникам издания удалось попросить Siri перевести деньги через SMS-банкинг на заблокированном iPhone через службы Сбербанка и их конкурентов из «Тинькофф». С прошлого года Сбербанк настаивает на принудительном страховании от киберрисков (а дочка банка такие страховки продаёт), но спроса на этот продукт нет.