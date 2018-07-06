Запущенный в 2015 году Яндекс.Дзен вышел из числа экспериментальных направлений «Яндекса» — компания выделила рекомендательный сервис в отдельное бизнес-направление. Об этом ее представители сообщили в официальном блоге. «Теперь у сервиса есть четкие бизнес-цели и долгосрочная стратегия развития», — добавили на сайте. «Дзен» возглавил бывший руководитель направления Yandex.Discovery (куда входили Яндекс.Дзен и Яндекс.Лончер) Дмитрий Иванов, пишет The Bell. Исполнительным директором рекомендательного сервиса станет Виктор Ламбурт.

В скором времени на платформе могут появиться функции, как в социальных сетях. Так, например, отметили «Ведомости», на прошлой неделе в сервисе появился формат текстов в виде постов.

Если говорить про бизнес-смысл для «Яндекса», то «Дзен» — это возможность увеличить мобильную аудиторию и выйти на рынок social media. Тот рынок, который традиционно был чужим для «Яндекса». Это территория «ВКонтакте», Instagram, Facebook и прочих. И мы на этой территории начали работу, — рассказал The Bell Иванов.

Как сообщили представители компании, за год ежедневная аудитория «Дзена» выросла более чем вдвое — до 13 млн человек. Они проводят в сервисе больше 20 минут в день, пользователи мобильных приложений — 35 минут в день. В «Яндексе» сравнивают эти показатели с показателями Facebook и Instagram, где юзеры проводят по 42 минуты в день и 26 минут в день соответственно. Run rate на 12 месяцев выручки «Дзена» составляет более 4 млрд рублей. В 2017 году выручка «Яндекса» составила 94,1 млрд рублей.