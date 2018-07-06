Запущенный в 2015 году Яндекс.Дзен вышел из числа экспериментальных направлений «Яндекса» — компания выделила рекомендательный сервис в отдельное бизнес-направление. Об этом ее представители сообщили в официальном блоге. «Теперь у сервиса есть четкие бизнес-цели и долгосрочная стратегия развития», — добавили на сайте. «Дзен» возглавил бывший руководитель направления Yandex.Discovery (куда входили Яндекс.Дзен и Яндекс.Лончер) Дмитрий Иванов, пишет The Bell. Исполнительным директором рекомендательного сервиса станет Виктор Ламбурт.
В скором времени на платформе могут появиться функции, как в социальных сетях. Так, например, отметили «Ведомости», на прошлой неделе в сервисе появился формат текстов в виде постов.
Если говорить про бизнес-смысл для «Яндекса», то «Дзен» — это возможность увеличить мобильную аудиторию и выйти на рынок social media. Тот рынок, который традиционно был чужим для «Яндекса». Это территория «ВКонтакте», Instagram, Facebook и прочих. И мы на этой территории начали работу, — рассказал The Bell Иванов.
Как сообщили представители компании, за год ежедневная аудитория «Дзена» выросла более чем вдвое — до 13 млн человек. Они проводят в сервисе больше 20 минут в день, пользователи мобильных приложений — 35 минут в день. В «Яндексе» сравнивают эти показатели с показателями Facebook и Instagram, где юзеры проводят по 42 минуты в день и 26 минут в день соответственно. Run rate на 12 месяцев выручки «Дзена» составляет более 4 млрд рублей. В 2017 году выручка «Яндекса» составила 94,1 млрд рублей.
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Я сразу сказал, яндекс с помощью дзена хочет соц. сетки потеснить:
https://roem.ru/18−12−2017/265437/prosmotry-ustareli/#comment-265768
С большой вероятностью ему это удастся, так как он способен ленту значительно интереснее сделать чем социальные сети, у него для этого есть вездесущий счетчик яндекс метрики и один из лучших поисковиков.
Они пусть сначала научаться клоны давить, да кликбейт будут резать, а не декларировать запрет оного. Если смотреть новостные посты, половина из них в стиле «ми все-таки умрем, подписывайтесь».
Единственный плюс дзена в возможности блочить эту шнягу, но что толку если каждый день на 1 убитого вылазит 10 новых?
Хотя конечно именно как новостной ресурс при всех недостатках — делает контактики и фейсбучки ненужными, ибо удобно собрано в одно место. Но не совсем понимаю чем это лучше mediametrics, даже хуже — там хотя бы минимальный отбор по юзерам уже прошел.
«Начали»? Что-то с памятью?
Совсем чужим рынок не был, рынок просто не принял предыдущие попытки Яндекса. В истории «Яндекса» с весны 2007-го до 2014 года были (Я.ру) WoW, достаточно интересная разновидность блогов-ЖЖ, которая позволяла вести не только текстовые, но и видео- и фотоблоги. Была соцсеть «Мой Круг» (подарили Крючкову). До апреля 2018 были Яндекс.Фотки, привет Инстаграм! С 2008-го был мессенджер «Я.Онлайн» и другой проект мессенджера, на основе WoW. Смешно, но тот же Facebook, со своим Messenger так сделал лишь спустя 6! лет после Яндекса — идеологически русские сильно опережали американцев. В 2011 году Яндекс за неназванную сумму приобрёл команду и службу персонализированных новостей The Tweeted Times. На основе твитов «френдов» и «френдов френдов» сервис создавал подборки богато украшенных ссылок-анонсов на наиболее востребованные в кругу друзей новости (Чем не Дзен?!). Служба работала в браузере или на IPhone. В 2013-м люди из The Tweeted Times (а, не, например, купленные Яндексом мобильные разработчики из SPB Software) сделали Wonder, facebook-подобное приложение Яндекса (с сожалению FB тут же встал в злобную стойку и забанил «Чудо»). Наконец был рейтинг блогов (и блогозаписей). В 2009-м Яндекс объяснил ненужность этой фигни примерно следующим образом (рынок social media нам не нужен):
— кто-то проспал рост «ВКонтакте», Instagram, Facebook и прочих и спустя 10 лет «начал работу» :) Может и получится, кстати, почему нет. Опыт в данной сфере огромный, см^
Скорее всего он потеснит и добьет ЖЖ
>Но не совсем понимаю чем это лучше mediametrics
Тем что за дзен стоит яндекс, только он и маил.ру могут пока сопротивляться американцам.
Также дзен способен стать по настоящему персональным.
>кто-то проспал рост «ВКонтакте», Instagram, Facebook
Не только яндекс проспал, маил.ру ведь тоже.
Вконтакте на пиратке поднялся, приличные компании не могли себе позволить такого топлива. FB и инстаграмм заграничные джинсы левайс, они ценны и модны именно тем что заграничные, наши в принципе не способны иметь такой притягательности.
>Скорее всего он потеснит и добьет ЖЖ
Это было бы отлично, ЖЖ присмерти, хорошо если его аудиторию заберут «наши».
>> FB и инстаграмм заграничные джинсы левайс, они ценны и модны именно тем что заграничные, наши в принципе не способны иметь такой притягательности.
Опять ты свою бредятину несешь, иди фоточки делай по правилам. Да большинство да же не понимает чье оно и не хочет понимать.
Они модны тем что они удобны и задают формат. Тот же telegram мог задушить тут и viber и whatapp, но не сложилось, хотя кто знает. Fb тут не популярен и врятли станет из-за своего марсианского интерфейса.
Что своё вау, модное и оригинальное придумать как то не можем. Возможно где то и есть идеи и прототипы чего то нового. Но пока тот у кого деньги интересует «русский амазон» и прочее мелкое барыжничество китайскими товарами — ничего не будет.
>Они модны тем что они удобны и задают формат. Тот же telegram мог задушить тут и viber и whatapp
С чего телеграмм начал своё триумфальное шествие?
Не с того ли, что показал средний палец элите РФ и демонстративным бегством за границу?
На всякий случай, телеграмм даже русский интерфейс долго не делал, телега стала поддельным заграничным левайсом, схема работает!
>Fb тут не популярен и врятли станет из-за своего марсианского интерфейса
Да кому нужен этот интерфейс и удобство?
Там вся российская элита сидит, даже наш ИС там пишет, а не во вконтакте, за элитой пошел плебс, по Москве это хорошо видно.
Использование нашей элитой американского fb, напоминает мне как она перед 1812 говорила на французском.
>интересует «русский амазон» и прочее мелкое барыжничество китайскими товарами
А как иначе, когда даже американский (настоящий) амазон барыжит китайскими товарами, ими вообще вся планета барыжит, у них много рабов и они клали на экологию.
Правда мир просмотрел как они почти стали экономикой N1, для планеты это опасно, китайский гегемон будет очень губительным для планеты, СССР и сша распространяли свои идеи, китайцы распространяют исключительно ДНК, пострадает многообразие видов.
Он и так похож на соцсеть, по степени генерации бреда.
>> Там вся российская элита сидит, даже наш ИС там пишет, а не во вконтакте, за элитой пошел плебс
да кому она нужна? 3% бурлящих говном хомячков? Аудитория в FB судя по отчетам не особо растет. Пользователи не хотят читать помои «элиты» они хотят фоточки котиков, еды и сисек.
>> С чего телеграмм начал своё триумфальное шествие?
захват гиковской аудитории за счет тех. плюшек. Работы там где другие работать не могут. Пиар на безопасности, переросший постепенно в противостояние.
>> На всякий случай, телеграмм даже русский интерфейс долго не делал
и? Запутался в 3 кнопках?
>> сша распространяли свои идеи, китайцы распространяют исключительно ДНК, пострадает многообразие видов.
закусывай.
>да кому она нужна? 3% бурлящих говном хомячков?
>захват гиковской аудитории за счет тех. плюшек.
Так вот ты какая, шизофрения
Facebook строит свой бизнес на торговле данными, а не на продаже рекламы, как это подают наружу, аж через Конгресс. Вероятно поэтому Цукербергу в один прекрасный момент оказалось просто наплевать на его же собственные обещания завоевать заметные позиции в России. Человек одной рукой рассказывал, какие у него амбиции. И ровно в это время у FB не было прямых интерфейсов для покупки-продажи рекламы, не было сотрудников (сотрудница в Лондоне, потом сотрудница в Берлине — это «ноль» на фоне российского штата Ок, Mail.ru).
По-моему, в один прекрасный момент выяснилось, что самые ценные пользовательские данные, например о москвичах и ленинградцах на крутых должностях, уже поступают в Facebook в полном объёме. «Люди сами себя обслужили!». Логика тут простая — чем больше данных — тем более примитивные алгоритмы возможны за разумное время для их обработки. А кому охота собирать данные на всех 90 млн человек, из которых фактически потребуется только 1 млн человек? Тем более если этот миллион русских уже сам себя отфильтровал и налился в FB.
«Дзен» — сервис интересный, но критерии релевантности подбора материалов, особенно в мобильный фид, сомнительны и непонятны. Я бы сказал, что процентов на 50% мне подсовывают нерелевантную фигню.
В нынешнем виде Дзен может конкурировать только с блогами, ИМХО. Но не с соцсетями.
Поживем-увидим.
>> Пользователи не хотят читать помои «элиты» они хотят фоточки котиков, еды и сисек.
абсолютли. Темболее проку никакого эти помои не несут — уровень жизни падает стремительным домкратом, никаких внятных перспектив не рисуется и планов даже уже и не пытаются выдумывать (а ведь было сколокво, нанотехнлогии, инновацыи
и т. д.). и т. д.
Еда уже тоже не особо актуальна. В целом — наелись, а апетитные фотки не способствуют снижению апетита. Нужны какието диетические фотки (отвратительная еда?), чтобы способствовали похудению. Т.е. какаято сеть (а не просто бабаский форум), которая будет комплексно способствовоать похуждению - наверно взлетит.
Котики — это да. Это всегда будет актуально. Вопще это новое слово в зоологии и изучении поведения животных, а также межвидового взаимодействия. Раньше токо хозяева подозревали, что все эти попугаи умные, а теперь видно, что оооочень умные.
Если же приложение смартфонное сможет с помощью самообучающегося ИИ расшифровывать языки животных (а это вполне возможно), то это сделает переворот в еде и веганстве — невозможно есть существо, которое разговаривает.
Такчто котики — это самое перспективное направление, сулящее глобальный переворот в пищевой цепочке и пищевой индустрии в целом, животноводству, отношению человека и природы, охоте и рыболовству, блаблабла
Кто о чем, а вшивый о бане.
>> Кто о чем, а вшивый о бане.
а вы то о чом? помойму вообще невозможно понять, что вы то хотите выразить?
хоть бы в баню сходил бы, авось прочистилось бы чтото в организме.
>> Кто о чем, а вшивый о бане.
прочел внимательно ваши посты по данному топику (собсно, 1 шт.). Про шизофрению и баню — и то умнее.
И что вы там пытаесь то выразить? Набор юзеров в медиаметрикс хотябы прошол. Ок. А у дзен — может прошол, а может и не прошел? И вообще им надо многому учиться. Ок. Нам всем — надо многому учиться.
Вам — единственному можно неучиться. Гения сразу видно, он краток и емок. Его учить — тока йух тупить.
>> Кто о чем, а вшивый о бане.
WinterLard, кстати, о банях и других сараях. Все хочу у вас спросить нащот ника.
Что он означает в переводе? Что это за составной англицизм-неолгизм, пачиму не знаю? lard — какбы жир, сало обычно. Но есть еще и сарай. Зимний жырр? Даже в гугель щас полез — слово абсолютно оригинальное, в англомире неизвестно, вроде. Зимний сарай?
Конечно, больше похоже на очепятку в слове «зимний повелитель» (по апломбу судя — самая правдоподобная версия). Или таки «зимнее сало»?
Любой повелитель в итоге обрастает салом. А зимний повелитель — особо.