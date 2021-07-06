Издания «Комитета» в очередной раз написали о скором запуске в Москве, а потом и других городах, кикшеринга от Яндекса. Он «может появиться» завтра, 7 июля, в Москве. В Петербурге и Казани — позже.

Ещё один источник на рынке кикшеринга рассказал, что «Яндекс.Go» начал тестировать электросамокаты среди сотрудников московского офиса. В «Яндекс.Go» отказались от комментариев.

TJ передавал из Яндекса о намерении выйти на рынок кикшеринга ещё в апреле 2019 года. В конце мая 2021 года речь шла о «4−8» тысячах самокатов в Москве, теперь об «около 4000 устройств» в ней же. По данным TJ, в Яндекс.Такси думали о кикшеринге с зимы 2018 года и хотели закупить самые новые и максимально адаптированные под кикшеринг модели самокатов.

В середине мая запустился «Прокат ВКонтакте», кикшеринг ВК и «Ситимобил». На первом этапе агрегатор, к которому планируется подключать партнеров, заработал в Санкт-Петербурге, Самаре и Ростове-на-Дону.

Тем временем, каршеринг Bumerang зовет людей перегонять машины компании в Севастополь, чтобы запуститься в Крыму. Оставив заявку на перегон Lada Granta, можно получить ее бесплатно на три дня, но с бензином за свой счет.