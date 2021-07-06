Известная своим сарказмом и пассивной агрессией голосовая ассистентка от Яндекса отселена в отдельную умную колонку: компания выпустила «Станцию Лайт» в шести цветах и с разным «характером» помощника. Ранее несколько голосовых ассистентов с отличающимися индивидуальностями представил Сбер.

Пока можно купить только фиолетовую и бирюзовую «Алису», стоят они все 3990 рублей.

Музыкальные вкусы Алисы в колонках разных цветов тоже могут различаться. Чтобы узнать её предпочтения, достаточно сказать: «Алиса, включи свою любимую музыку». «В Станции Лайт мы наделили Алису разными характерами. Бирюзовая колонка для романтиков, и Алиса в ней более спокойная. Красная для тех, кто не боится сложных вызовов, здесь Алиса более дерзкая. Розовая Станция Лайт для мечтателей, поэтому в ней Алиса верит в волшебство. Просто попробуйте с ней поговорить, чтобы раскрыть её получше», — делится с пресс-релизом Сергей Мельник, руководитель направления умных устройств Яндекса. В Станции Лайт доступны все основные умения Алисы: она включит музыку или радио, запустит утреннее шоу, прочитает детям сказку. С её помощью можно управлять умным домом и найти ответ на любой вопрос. Станция Лайт отлично дополнит другие колонки с Алисой — их можно объединить в мультирум и наслаждаться музыкой во всём доме. Мощность звука в Станции Лайт — 5 Вт, для сравнения в Станции Мини — 3 Вт. Новая колонка работает от сети, в ней есть четыре микрофона и Bluetooth. Блок питания подключается через универсальный разъем Type-C. Станции Лайт фиолетового и бирюзового цвета уже появились в продаже. Их можно купить на Маркете, в «М-Видео», Озоне, «Эльдорадо», DNS, «Ситилинке», Wildberries, «Технопарке», «Связном», МТС и в других магазинах. Предзаказ на остальные цвета — желтый, красный, розовый, бежевый — откроется 22 июля. Сейчас линейка умных колонок с Алисой включает в себя Станцию Лайт, Станцию Мини, Яндекс.Станцию и Станцию Макс, а также партнерские колонки JBL Link Music, JBL Link Portable, LG Xboom AI ThinQ и Prestigio Smartmate.

Неделю назад Mail.ru Group отправила в продажу мини-колонку с ассистентом Марусей, которая позиционируется как дружелюбная.