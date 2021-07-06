Mail.ru Group заявила о стратегическом партнерстве с ВТБ. Оно началось с интеграции финтех-сервиса PayDay в экосистему банка. Это сервис для работодателей, которые хотят дать своим сотрудникам возможность получить уже заработанные деньги в другие дни, помимо предусмотренных для выплаты зарплаты или аванса. По запросу сотрудника компания перечисляет аванс за уже отработанные дни, а PayDay получает фиксированную комиссию, которая берется с сотрудника. Компания может ограничить процент зарплаты, которую могут запрашивать сотрудники.

Компания назвала партнерство с банком «качественно новым этапом развития»:

Рассчитываем, что PayDay особенно оценят представители профессий с гибким графиком — учителя, строители, сотрудники HoReCa, сферы красоты и многие другие. В настоящее время мы реализовали первый этап работ, до конца года планируем масштабировать проект для широкого числа зарплатных клиентов банка", — отметил Гариф Ромашкин, начальник управления «Зарплатные проекты» ВТБ. «Мы видим большой спрос на сервис как со стороны компаний, так и со стороны работников. Уверен, что доступ к PayDay повысит привлекательность зарплатного проекта банка. Для нас партнерство с ВТБ — это качественно новый этап в развитии, который открывает широкие возможности и перспективы», — отметил Сергей Молчанов, директор по развитию и интеграции Mail.ru Group и основатель проекта PayDay.

В июне в прессе появилась информация о готовящемся разделе активов между MRG и Сбером. Первая перебрендируется в VK Group. У ВК уже есть собственная платежная система с картой.

В Mail.ru Group отойдут все связанные с едой активы (Delivery Club, «Самокат», «Кухня на районе», r_keeper), а «Сберу» — с транспортом («Ситимобил» и «Ситидрайв»). У MRG не хватит собственных денег поддерживать убыточные транспортные активы, а фудтех-сервисы рано или поздно себя окупят. Delivery Club уже вышел на положительную юнит-экономику по одному из направлений. «Сберу» же не хватает транспортных сервисов для завершенности экосистемы. Доставку еды он развивает через «Сбермаркет», который банк выкупил у СП в феврале 2021 г. С разводом произойдут и другие изменения. Mail.ru Group проведет масштабный ребрендинг и станет VK Group.

В мае ВТБ Капитал получил за четверть миллиарда долларов крупную долю в онлайн-кинотеатре ivi, который готовится выйти на IPO и даже добился ради этого корректировки законопроекта о контроле над российскими видеосервисами зарубежных компаний. В июне та же структура приобрела 15% «Делимобиля» за $75 млн.