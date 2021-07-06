«Правозащитник в сфере легкового такси» Елена Гращенкова выиграла иск у Яндекса после того, как в 2016 году водитель Яндекс.Такси на скорости 70 км/ч попал в аварию с ней в машине. У Гращенковой было сильно повреждено плечо, она потратила на лечение более миллиона рублей, позже отсудила 300 тысяч у Яндекс.Такси и 500 тысяч у страховой компании. Таксиста посадили на полтора года и попытались заставить оплатить лечение и судебные издержки в сумме 615 тысяч рублей, но «у него их не было», передаёт пресса.

Тушинский суд обязал ответчика выплатить Елене единовременно 3 047 000 рублей, из которых 2 247 000 — возмещение материального ущерба, вызванного стойкой утратой трудоспособности 2016−2021 год, и 800 000 руб штраф за отказ от добровольного исполнения требования потребителя.

Гращенкова с адвокатами считает, что она лишилась трудоспособности, травма плеча «будет деградировать», ей больно сидеть за компьютером. «У нас будет повторное абсолютно аналогичное дело, просто мы поставим вопрос о бессрочности травмы», говорит адвокат. Сама Гращенкова пишет в Фейсбуке, что уверена в решении в свою пользу по иске о выплате пожизненной пенсии в размере 40−50 тысяч рублей с индексацией.

Формально решение суда должно закрепиться после апелляции, но опасений она у меня не вызывает, т к судья максимально корректно и вдумчиво вела дело, и удовлетворяла все ходатайства Ответчика. Отмена решения маловероятна. Ключевое ходатайство — суд направил меня на экспертизу в учреждение, по настоянию Яндекса. Но, судя по бурной реакции, там что-то пошло не так, и результат для ответчика вышел неожиданный. Ответчик почему-то ожидал, что меня признают здоровой.

Для меня результат экспертизы тоже не вполне удовлетворительный, поскольку для продления пенсии бессрочно мне нужно будет проходить повторную экспертизу, так как у нас инвалиды постоянно подтверждают свою инвалидность. В общем, запланированная красивая картинка утонула в бюрократическом аппарате. И получилось хорошо, но не идеально.

Но это не отменяет важность нашей победы. Потому что с сегодняшнего дня в России появилась новая судебная практика.

Отныне агрегаторы такси будут обязаны пожизненно содержать людей, которые получили стойкие увечья в машинах, вызванных через приложения. Ну, и новая креативная идея!

И новая практика.

Яндекс должен будет возместить ущерб моему бизнесу. Будет иск от ИП Гращенкова в Арбитражный суд на сумму 6 млн руб.

Основания — разорванные контракты с моими заказчиками, которые действовали на момент ДТП.

Размер ежемесячной пенсии был расчитан как упущенный заработок. Адвокат Гращенковой рассказывает, что у нее была белая зарплата 202 000 рублей в месяц, «установлено снижение профессиональной трудоспособности на 20%", это 40 400 рублей.

Тот же адвокат в 2020 году отсудил у РЖД два миллиона рублей и пожизненную пенсию в размере 47 тысяч рублей в месяц в пользу 77-летней пассажирки, которая не успела зайти в электричку, ее зажало в дверях, уронило на рельсы, и она лишилась руки. Адвокат считает, что виноват в этом «помощник машиниста, которому было лень пройти вдоль вагонов и проверить не зажало ли кого-то дверьми электрички», впрочем, пресса пишет, что машинист с помощником не обратили внимания на датчики неполного закрытия дверей. В рамках уголовного дела обвинен был помощник машиниста, но он во время расследования покончил с собой, а машинист был признан виновным, но никак не наказан за истечением срока давности.