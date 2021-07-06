Правление Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) возглавил генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский, рассказали «Ведомостям» в РОЦИТе. Новым директором организации стал зам Гореславского в «Диалоге» Рустам Сагдатулин. Назначение состоялось на внеочередном общем собрании центра.

Сагдатулин пообещал, что РОЦИТ трансформируется в соответствии с развитием интернета и займется самыми актуальными проблемами граждан в Сети: «кибербезопасность, безопасный интернет, защита прав пользователей в цифровой среде, причем в максимально широком смысле — не только от мошенников, но и от неправомерных действий соцсетей и других платформ».

РОЦИТ уже имеет опыт защиты россиян от YouTube: весной 2021 года центр жаловался на площадку в ФАС за удаление контента и аккаунтов местных пользователей, ФАС возбудила дело по обвинению в злоупотреблении доминирующим положением.

По словам близкого к администрации президента собеседника «Ведомостей», кадровые изменения в РОЦИТе «продолжают логику трансформации общественных структур, работающих в интернете». Сагдатулин, пришедший из «Диалога», по мнению этого источника, должен «сфокусироваться на проблемах кибербезопасности, борьбе с интернет-мошенничеством, а также развивать РОЦИТ как юридический центр в области интернета». При РОЦИТе планируется создание Центра мониторинга нарушения прав интернет-пользователей в русскоязычном интернет-пространстве. Также РОЦИТ займется поддержкой законотворческой работы органов власти и расширенной экспертизой общественных инициатив в интернет-сфере.

Глава РАЭК Карен Казарян признал в беседе с «Ведомостями», что РОЦИТ и сейчас уже защищает пользователей от киберугроз, «однако его активность не сильно ощущается интернет-сообществом».

«Мы видим, что сейчас государство берет под опеку большое количество АНО, зачастую находящихся в полузаброшенном состоянии. Очевидно, это делается с прицелом на то, что таким структурам рано или поздно найдется применение».

Гореславский возглавил АНО «Диалог» по распоряжению руководителя ДИТ Москвы Эдуарда Лысенко в феврале 2020 года. Это «платформа обратной связи с гражданами», в которую по распоряжению президента Путина превратился московский «центр мониторинга и анализа эффективности обратной связи с горожанами». Центр анализировал, насколько хорошо власти реагируют на жалобы жителей в соцсетях и по другим каналам.

Платформы обратной связи с гражданами успешно функционируют в Московской области («Добродел»), в Москве («Наш город»), в Татарстане, и эту практику решено развить, сказал РБК Гореславский. «Во многих регионах ничего нет. Задача — запустить процессы (обратной связи) с учетом местных специфик, предоставить регионам методику (мониторинга) и прийти к тому, чтобы скорость решения проблем везде была одинаковой». Для мониторинга вопросов, волнующих граждан, будут использоваться все возможные современные программные наработки, платформы и ресурсы, включая систему «Инцидент-Менеджмент». С помощью «Инцидент-Менеджмента» в Кремле регулярно мониторили, как местные власти реагируют на проблемы, которые поднимают в соцсетях граждане, и насколько оперативно решают их, говорит близкий к администрации президента источник. «Мы выяснили, что половину проблем, на которые жалуются люди, — от 40 до 60% — можно решить в течение недели. Это, как правило, касается недоработок вроде ям на дорогах и мусора во дворах». Остальные проблемы, по его словам, либо требуют больших денег, либо представляют общего плана выражение недовольства властью. При этом сроки ответа на вопросы, поднимаемые гражданами, в течение 2019 года сократились примерно в 50% регионов с трех дней до четырех-восьми часов.

До «Диалога» Гореславский 2,5 года проработал в администрации президента «заместителем главы управления общественных проектов администрации президента, курирующим интернет». Он состоит в Экспертной комиссии по вопросам признания информации запрещенной к распространению на территории РФ Роскомнадзора. В 2014 году он стал главным редактором Lenta.ru после скандального увольнения Галины Тимченко, откуда ушёл в 2016 году.