Хакеры заявили о краже данные миллиарда жителей Китая после взлома базы данных полиции Шанхая. Эксперты отрасли называют это крупнейшим нарушением кибербезопасности в истории страны. Согласно анонимному сообщению на онлайн-форуме по киберпреступности, лицо или группа лиц, заявивших об атаке, предложили продать более 23 ТБ украденных данных из базы данных, включая имена, адреса, места рождения, национальные удостоверения личности, номера телефонов и информацию об уголовных делах. Неизвестный хакер просил 10 биткойнов на сумму около 200 000 долларов.

В доказательство своих слов хакер уже опубликовал в открытом доступе образец данных, содержащий 750 000 записей. Помимо перечисленной выше информации, в образце можно найти даже данные о перевозке задержанных и инструкции для водителей. По словам злоумышленника, данные были украдены из локального частного облака Aliyun (Alibaba Cloud), которое является частью китайской полицейской сети.