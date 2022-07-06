С сегодняшнего дня до 1 октября мы временно приостанавливаем исходящие SWIFT-переводы в валюте.

Это касается физических лиц и исходящих SWIFT-переводов во всех валютах, включая доллары США.

Тинькофф долгое время боролся за то, чтобы SWIFT-переводы, работа которых на 95% зависит от западной платежной инфраструктуры, оставались комфортным способом перевода денег. Вынуждены признать, что наших усилий оказалось недостаточно для того, чтобы западные партнеры выполняли свою часть договоренностей в разумные и комфортные для наших клиентов сроки.