Госдума приняла в третьем чтении закон, расширяющий применение льгот для IT-отрасли. В частности, компаниям предоставят льготные ставки по налогу на прибыль (0% с декабря 2024 года), до 7,6% будут понижены ставки страховых взносов. Льготы предусмотрены для компаний, получающих доходы: от услуг по доработке, внедрению и поддержке любого российского ПО; От продажи онлайн-рекламы на своих платформах, от размещения объявлений на классифайдах (таких как «Авито» или «Авто.ру»); от предоставления платного доступа к контенту, в том числе по подписке; от оказания образовательных услуг с использованием онлайн-платформ; от разработки и продажи российских программно-аппаратных комплексов. Теперь на льготы могут претендовать компании с долей IT-выручки в 70% (ранее — в 90%). Также будет исключен критерий по количеству сотрудников в организации (минимум 7 человек).

Однако претендовать на льготы не смогут площадки, позволяющие участвовать в госзакупках; посредники в сделках с недвижимостью; компаниях, оказывающих финансовые, банковские услуги или услуги на рынке ценных бумаг; компании, работающие в сфере маркировки товаров; а также компании, предоставляющие услуги в сфере связи. «В целом все эти поправки направлены на то, чтобы обеспечить сбалансированный подход между развитием IT-индустрии и доходами субъектов, чтобы те организации, которые сейчас уже высокомаржинальные, не получили дополнительных преференций в виде льгот по налогу на прибыль и страховым взносам. Поэтому поправки направлены на то, чтобы такие организации, как IT-подразделения банков, отдельные высокорентабельные компании, такие как "Яндекс Такси" и Яндекс Доставка" или прочие службы по такси и по доставке еды - чтобы они не могли применять льготы по налогу на прибыль и по страховым взносам, потому что маржинальность этих бизнесов и так достаточно высокая", - сказал на заседании комитета замминистра финансов Алексей Сазанов.