«Яндекс Путешествия» в 2023 году выплатят блогерам и владельцам сайтов от 200 до 250 млн рублей за привлеченных благодаря им клиентов, которые забронируют отель или закажут билеты, сообщила Forbes пресс-служба сервиса. Сервис запустил партнерскую программу, по которой блогеры и владельцы сайтов могут получить процент от заказа таких клиентов, в апреле 2022 года. Там уточнили, что с апреля до конца декабря 2022 года «Яндекс Путешествия» выплатили по этой программе 100 млн рублей. В 2023 году сервис обновил ее и повысил процент от заказа, который могут получить партнеры, если привлекут клиентов. «Теперь максимальный процент дохода за заказ составляет 12% вместо 8% — столько заработает партнер за бронирование отеля. За оплаченный авиабилет он получит комиссию 2,2%, а за ж/д билет — 5,5%», — уточнили в «Яндекс Путешествиях».

В «Яндекс Путешествиях» утверждают, что благодаря обновлениям максимальный доход партнеров вырастет в 1,5 раза. Там отметили, что также добавили новые инструменты — помимо баннеров и промокодов, участники программы смогут также использовать виджеты и API, который подтягивает нужные данные (например, название гостиницы, цену, свободные даты для бронирования) на сайт или в статью. Руководитель партнерской программы «Яндекс Путешествий» Анна Самаркина уточнила, что средний заработок партнера в месяц — 50 000 рублей, максимальный — может превышать полмиллиона рублей. По ее словам, средняя конверсия из визита в заказ составляет 8%. В 2022 году сервис сообщал, что средний заработок одного участника в январе-марте прошлого года составлял 43 000 рублей, максимальный — больше миллиона. Одно из популярных ранее приложений для бронирования отелей Booking в марте 2022 года объявил о приостановке работы в России. По словам опрошенных Forbes представителей отельной сферы и игроков рынка онлайн-тревел-агентств , на долю Booking приходилось от 40% до 90% бронирований. В апреле того же года о приостановке работы принял решение другой сервис для аренды жилья — Airbnb.