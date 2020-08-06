Пик трафика СМИ Рунета по данным Liveinternet пришёлся на апрель, а к началу августа просмотров и посетителей у СМИ оказалось чуть ли не меньше, чем до пандемии. Особенностью медиапотребления на время коронакризиса стало то, что на каждого посетителя приходилось намного больше просмотров, чем обычно. На пике интереса к новостям в середине апреля каждый читатель генерировал в среднем 27 просмотров.

Статистика отдельных популярных СМИ показывает ту же динамику, что у новостных сайтов в целом.

Аналитики рекламной сети SlickJump заметили значительное падение интереса к материалам про коронавирус в июле. Летом людям резко стало неинтересно их читать, и СМИ в соответствии со спросом урезали предложение. В компании тоже ожидают падения трафика у СМИ -- на сайтах с упоминанием коронавируса он вырос с февраля на 582%.

Ожидается, что СМИ будут привлекать утомлённых пандемией читателей позитивными новостями и материалами на невирусные тематики, что может привести к игнорированию информации о заболевании и защитных мер.

статистика группы сайтов « Новости и СМИ» на Liveinternet