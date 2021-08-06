Аналитики из Morgan Stanley показали прессе отчёт «A Dive into Yandex’s Autonomous Vehicle Business», в котором подразделение беспилотных автомобилей Яндекса оценили в $7 млрд. Капитализация Яндекса к августу достигла $24 млрд. Компанию поместили в десятку мировых лидеров и в тройку по количеству миль, которые автомобили проехали по дорогам общего пользования. Первые два места среди компаний заняли Waymo (Alphabet, он же Google) и Cruise (General Motors), обе оцениваются Morgan Stanley в $30 млрд.
Аналитики признали, что оценивать беспилотные подразделения по раскрываемым компаниями данным можно только очень условно. Яндекс силён технологиями, но сильно отстаёт от конкурентов по вкладываемым ресурсам и может начать искать внешнего инвестора в подразделение.
Инвестбанкиры использовали пять показателей для сравнения компаний в сфере беспилотных автомобилей: количество пройденных тестировочных миль на дорогах общего пользования, вмешательство водителя в работу беспилотника во время поездки, размер флота и величину штата сотрудников, а также число патентов.
Беспилотные автомобили «Яндекса» проехали уже больше 8 млн миль (12,87 млн км), в штате компании работают 400 сотрудников, а беспилотный флот состоит из 170 машин.
Инвестиции «Яндекса» в технологии беспилотного управления за все время составили 2,2 млрд рублей, в том числе 1,5 млрд рублей — в 2019 году, рассказывал Тигран Худавердян. В сентябре направление беспилотных автомобилей, которое ранее входило в «Яндекс.Такси», выделили в отдельную компанию Yandex Self-Driving Group (Yandex SDG) и вложили в нее дополнительные $150 млн.
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или даже не в четверть, а в треть с половиной.
тяжело быть гуманитарием.