Аналитики из Morgan Stanley показали прессе отчёт «A Dive into Yandex’s Autonomous Vehicle Business», в котором подразделение беспилотных автомобилей Яндекса оценили в $7 млрд. Капитализация Яндекса к августу достигла $24 млрд. Компанию поместили в десятку мировых лидеров и в тройку по количеству миль, которые автомобили проехали по дорогам общего пользования. Первые два места среди компаний заняли Waymo (Alphabet, он же Google) и Cruise (General Motors), обе оцениваются Morgan Stanley в $30 млрд.

Аналитики признали, что оценивать беспилотные подразделения по раскрываемым компаниями данным можно только очень условно. Яндекс силён технологиями, но сильно отстаёт от конкурентов по вкладываемым ресурсам и может начать искать внешнего инвестора в подразделение.