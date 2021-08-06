Алексей Абрамов, совладелец IT-группы Merlion и ритейлера «Ситилинк», вложил 40 млн рублей в российский стартап OneStepDating. Стартап предлагает пользователям знакомиться, записав аудиоприветствие и прослушивая чужие. Он берется уведомлять о появлении потенциального партнёра в радиусе ста метров, отслеживая пользователей по Bluetooth. Компания собирается выйти на американский рынок, где ей придётся очень серьёзно вложиться в маркетинг.

Приложение оценили в $2,85 млн, Абрамову будут принадлежать 20%. «Еще 37,5% остались у его гендиректора Сергея Дейнекина, 42,5% владеет Сергей Пехерт». Вместе с остальными совладельцами Merlion и «Ситилинка» Абрамов в 2020 году был заподозрен в покушении на бывшего гендиректора Merlion Вячеслава Симоненко. В 2021 году всех их выпустили из СИЗО, не найдя доказательств причастия к преступлению.