SMM-спецциалист Александр Бакланов посмотрел, в какую долю аккаунтов, созданных за всё время во ВКонтакте, пользователи заходили за последние два года, за последние две недели и за другие временные интервалы. Оказалось, что за последние два года ВК пользовались 43% владельцев аккаунтов из 20 крупнейших городов России. Из них «заходили сегодня» 35,6%, что даёт 15,5% от всех аккаунтов. За неделю в соцсеть зашли чуть больше половины от тех, кто был активен за два года.
ВКонтакте оказался более популярен в средних городах, чем в больших, а в малых — более, чем в средних. В городах с населением до 100 тысяч хотя бы раз за два года заходили в 49% аккаунтов. Удалённые аккаунты в расчётах не учитывались. Таковых примерно 2%.
Сам ВКонтакте сообщает в блоге о 97 млн MAU. Его гендиректор Марина Краснова вчера в интервью «Коммерсанту» назвала цифру в 72 млн MAU. Клипы смотрят 20 млн пользователей в день, звонки совершают 20 млн в месяц, мини-приложения используют 40 млн человек, у музыки и VK Combo 4 млн подписчиков (у СберПрайм и Сберпрайм плюс 2,9 млн).
В конце июля в «Церебро Таргет» сравнили показатели аудитории, упомянутые в отчётах ВКонтакте за второй квартал 2020 года и за второй квартал 2021 года. В 2020 году сообщалось об аудитории в 73 млн MAU c ростом на 4,8% в 2021 — о 72 млн MAU с ростом на 1%.
Есть в интернете многолетняя традиция — уже больше 10 лет говорить, что ВКонтакте умирает. Но слухи о нашей смерти снова преувеличены — сейчас расскажем почему:
1. Так считать некорректно. Автор текста на vc.ru сравнивает несравнимое и закрыл глаза на множество деталей. Чтобы делать выводы о любом изменении, нужно смотреть на данные в динамике. Допустим, автор говорит, что 62% людей, из числа заходивших раз за два года, заходят в VK в течение недели. И на этом делает выводы, что есть падение. Так делать нельзя. Нужно смотреть в динамике — сколько таких людей за неделю заходило год назад, два года назад и так далее.
Автор написал, что 62% общей аудитории ВКонтакте за два года регулярно пользуются ВКонтакте — казалось бы, звучит хорошо. Но опять же — судить по таким данным неправильно. Важно смотреть на определённый показатель в динамике: например, на MAU или DAU. Также нельзя сравнивать несравнимое, как в этом случае сравнивается аудитория за два года и за неделю. Естественно, за два года будет больше.
2. ВКонтакте непрерывно растёт по посещаемости с момента создания. Мы являемся публичной компанией, которая регулярно делится своей статистикой. Например, вот так изменилось месячная аудитории в России за несколько лет — с 66 млн во втором квартале 2017 году до 72 млн за такой же период в 2021 году. А количество ежедневных активных пользователей в России — 47 млн (больше, чем было год назад во время пика самоизоляции).
3. Если не верите нам — лидерство ВКонтакте среди соцсетей в России подтверждают и сторонние исследовательские компании, которые не имеют к нам никакого отношения. По данным Mediascope, каждый день ВКонтакте посещают 47% российских интернет-пользователей, при этом ежемесячный охват рунета достигает 75%.
Так что жизнь продолжается!
…И отдельно отметим.
> Сам ВКонтакте сообщает в блоге о 97 млн MAU. Его гендиректор Марина Краснова вчера в интервью «Коммерсанту» назвала цифру в 72 млн MAU.
97 млн — это наша общая мировая аудитория. В интервью же Марина Краснова говорила про аудиторию в России, приводим текст из интервью: «Общая же месячная аудитория ВКонтакте в России составляет 72 млн человек, и среди соцсетей в России мы лидер».
> В конце июля в «Церебро Таргет» сравнили показатели аудитории, упомянутые в отчётах ВКонтакте за второй квартал 2020 года и за второй квартал 2021 года. В 2020 году сообщалось об аудитории в 73 млн MAU c ростом на 4,8% в 2021 — о 72 млн MAU с ростом на 1%.
Здесь некорректное сравнение. В 2020 году мы рассказали про MAU в июне — 73 млн. В 2021 году мы перешли на средние данные по аудитории за квартал — средний MAU за второй квартал 2021 составил 72 млн. Мы перешли на среднее за квартал, так как это более честное значение в наших квартальных итогах — когда показываем весь период, а не один месяц. Год к году средняя месячная аудитория за квартал выросла".
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Есть в интернете многолетняя традиция — уже больше 10 лет говорить, что ВКонтакте умирает. Но слухи о нашей смерти снова преувеличены — сейчас расскажем почему:
1. Так считать некорректно. Автор текста на vc.ru сравнивает несравнимое и закрыл глаза на множество деталей. Чтобы делать выводы о любом изменении, нужно смотреть на данные в динамике. Допустим, автор говорит, что 62% людей, из числа заходивших раз за два года, заходят в VK в течение недели. И на этом делает выводы, что есть падение. Так делать нельзя. Нужно смотреть в динамике — сколько таких людей за неделю заходило год назад, два года назад и так далее.
Автор написал, что 62% общей аудитории ВКонтакте за два года регулярно пользуются ВКонтакте — казалось бы, звучит хорошо. Но опять же — судить по таким данным неправильно. Важно смотреть на определённый показатель в динамике: например, на MAU или DAU. Также нельзя сравнивать несравнимое, как в этом случае сравнивается аудитория за два года и за неделю. Естественно, за два года будет больше.
2. ВКонтакте непрерывно растёт по посещаемости с момента создания. Мы являемся публичной компанией, которая регулярно делится своей статистикой. Например, вот так изменилось месячная аудитории в России за несколько лет — с 66 млн во втором квартале 2017 году до 72 млн за такой же период в 2021 году. А количество ежедневных активных пользователей в России — 47 млн (больше, чем было год назад во время пика самоизоляции).
3. Если не верите нам — лидерство ВКонтакте среди соцсетей в России подтверждают и сторонние исследовательские компании, которые не имеют к нам никакого отношения. По данным Mediascope, каждый день ВКонтакте посещают 47% российских интернет-пользователей, при этом ежемесячный охват рунета достигает 75%.
Так что жизнь продолжается!
Есть в интернете многолетняя традиция — уже больше 10 лет говорить, что ВКонтакте умирает. Но слухи о нашей смерти снова преувеличены — сейчас расскажем почему:
1. Так считать некорректно. Автор текста на vc.ru сравнивает несравнимое и закрыл глаза на множество деталей. Чтобы делать выводы о любом изменении, нужно смотреть на данные в динамике. Допустим, автор говорит, что 62% людей, из числа заходивших раз за два года, заходят в VK в течение недели. И на этом делает выводы, что есть падение. Так делать нельзя. Нужно смотреть в динамике — сколько таких людей за неделю заходило год назад, два года назад и так далее.
Автор написал, что 62% общей аудитории ВКонтакте за два года регулярно пользуются ВКонтакте — казалось бы, звучит хорошо. Но опять же — судить по таким данным неправильно. Важно смотреть на определённый показатель в динамике: например, на MAU или DAU. Также нельзя сравнивать несравнимое, как в этом случае сравнивается аудитория за два года и за неделю. Естественно, за два года будет больше.
2. ВКонтакте непрерывно растёт по посещаемости с момента создания. Мы являемся публичной компанией, которая регулярно делится своей статистикой. Например, вот так изменилось месячная аудитории в России за несколько лет — с 66 млн во втором квартале 2017 году до 72 млн за такой же период в 2021 году. А количество ежедневных активных пользователей в России — 47 млн (больше, чем было год назад во время пика самоизоляции).
3. Если не верите нам — лидерство ВКонтакте среди соцсетей в России подтверждают и сторонние исследовательские компании, которые не имеют к нам никакого отношения. По данным Mediascope, каждый день ВКонтакте посещают 47% российских интернет-пользователей, при этом ежемесячный охват рунета достигает 75%.
Так что жизнь продолжается!
Читал первоисточник. Автору далеко до социологов и математиков. Он путал DAU и MAU, другие параметры, но прав, что ценность платформы в глазах пользователей снижается. Большинство профилей держат для галочки. Все меньше живого общения, как вне групп/пабликов, так и внутри них. Сравниваю не только московские, но и региональные сообщества. Активность падает.
Аудитория частично убежала в facebook, telegram, whatsapp и viber. Экосистема как формат лишь затормозит этот процесс. Очень важно знать прогноз погоды, курс валют, телепрограмму и гороскоп c ковидом на стартовой :) Филиал mail.ru в формате mini apps.
Все независимые стат источники говорят, что с трафиком из ВК проблем нет, но вот его конверсионность упала. Все больше встречается мертвых групп, все больше рекламы, новые продукты больше сегментированы, чем универсальны, хотя запускаются. В общем, аудитория подходит для типовых FMCG, но не сложных услуг/продуктов.
Медиапотребление тяжелого контента падает — фильмы и музыку смотрят меньше прежнего, а именно эта фишка в свое время была главным преимуществом ВК (он вырос на пиратстве школоты и студентов). Сейчас все пиратство отдано Одноклассникам и Моему Миру — туда заливают.
ВК превратился в своего прародителя Facebook со всеми его минусами и плюсами. Аудитория Рунета фактически закончилась (подключать осталось младенцев и пенсионеров). Из глубинки возможен только переток. Дальше уже некуда расти. Mail.ru пора решать, что делать с аж 3 соцсетями на одну страну, выполняющих одинаковую роль — запостить фотку ради лайков. Не Китай все-таки ;)
И отдельно отметим.
> Сам ВКонтакте сообщает в блоге о 97 млн MAU. Его гендиректор Марина Краснова вчера в интервью «Коммерсанту» назвала цифру в 72 млн MAU.
97 млн — это наша общая мировая аудитория. В интервью же Марина Краснова говорила про аудиторию в России, приводим текст из интервью: «Общая же месячная аудитория ВКонтакте в России составляет 72 млн человек, и среди соцсетей в России мы лидер».
> В конце июля в «Церебро Таргет» сравнили показатели аудитории, упомянутые в отчётах ВКонтакте за второй квартал 2020 года и за второй квартал 2021 года. В 2020 году сообщалось об аудитории в 73 млн MAU c ростом на 4,8% в 2021 — о 72 млн MAU с ростом на 1%.
Здесь некорректное сравнение. В 2020 году мы рассказали про MAU в июне — 73 млн. В 2021 году мы перешли на средние данные по аудитории за квартал — средний MAU за второй квартал 2021 составил 72 млн. Мы перешли на среднее за квартал, так как это более честное значение в наших квартальных итогах — когда показываем весь период, а не один месяц. Год к году средняя месячная аудитория за квартал выросла.