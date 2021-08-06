SMM-спецциалист Александр Бакланов посмотрел, в какую долю аккаунтов, созданных за всё время во ВКонтакте, пользователи заходили за последние два года, за последние две недели и за другие временные интервалы. Оказалось, что за последние два года ВК пользовались 43% владельцев аккаунтов из 20 крупнейших городов России. Из них «заходили сегодня» 35,6%, что даёт 15,5% от всех аккаунтов. За неделю в соцсеть зашли чуть больше половины от тех, кто был активен за два года.

ВКонтакте оказался более популярен в средних городах, чем в больших, а в малых — более, чем в средних. В городах с населением до 100 тысяч хотя бы раз за два года заходили в 49% аккаунтов. Удалённые аккаунты в расчётах не учитывались. Таковых примерно 2%.

Сам ВКонтакте сообщает в блоге о 97 млн MAU. Его гендиректор Марина Краснова вчера в интервью «Коммерсанту» назвала цифру в 72 млн MAU. Клипы смотрят 20 млн пользователей в день, звонки совершают 20 млн в месяц, мини-приложения используют 40 млн человек, у музыки и VK Combo 4 млн подписчиков (у СберПрайм и Сберпрайм плюс 2,9 млн).

В конце июля в «Церебро Таргет» сравнили показатели аудитории, упомянутые в отчётах ВКонтакте за второй квартал 2020 года и за второй квартал 2021 года. В 2020 году сообщалось об аудитории в 73 млн MAU c ростом на 4,8% в 2021 — о 72 млн MAU с ростом на 1%.