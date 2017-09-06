В июне этого года основатель Telegram публично заявил в Twitter о том, что работники спецслужбы хотели подкупить его и сотрудников мессенджера. Спустя несколько месяцев Павел Дуров впервые подробно рассказал американскому изданию The Baffler о попытках ФБР завербовать его.

По словам Дурова, ФБР проявило к нему интерес еще в 2014 году после того, как он был вынужден продать свою долю соцсети «ВКонтакте». Первый разговор с сотрудниками спецслужбы состоялся сразу на границе США. Тогда они задавали вопросы о его работе над ВК и о запросах российских властей на данные пользователей. В итоге он предоставил агентам минимум запрашиваемой информации, так как она уже была в СМИ.

Позже ФБР стало задавать вопросы касательно Telegram: какой адрес офиса компании, как работало приложение, как может ФБР связаться с Дуровым в будущем? После этого агенты писали ему на электронную почту, что он может обратиться к ним, если у него возникнут проблемы и если понадобится какая-либо помощь. Дуров игнорировал все сообщения и чувствовал, что ФБР явно что-то хотело от него, но — что именно?

В 2016 году Дуров получил ответ на свой вопрос. В мае того года он и разработчики Telegram приехали в Сан-Франциско на ежегодную конференцию Google I/О. В первое утро в его арендованном через Airbnb доме без предупреждения появились два агента ФБР. У Дурова возникли вопросы: «Как они узнали мой адрес? Может быть, они отследили его с помощью сим-карты? Может быть, они начали следить за мной еще в аэропорту? Может быть, они получили информацию от Uber? Я не знаю».

Сотрудники спецслужбы сразу стали задавать ему вопросы о Telegram, что заставило Дурова волноваться. Агенты пояснили, что они хотят создать что-то типа неформального канала для передачи данных об определенных пользователях мессенджера в случае террористической угрозы, и даже показали судебный ордер. Дуров понял, что этот документ — уловка, просто попытка заставить его пойти у них на поводу, но он «подыграл», пообещав, что вернется к агентам после того, как его юристы изучат документ.

После этого разговора агенты обратились к одному из разработчиков мессенджера и предложили ему десятки тысяч долларов за передачу им информации об архитектуре Telegram. Сотрудник компании, имя которого не раскрывается, отказался от участия в «сделке». Во время второй встречи агенты ФБР попросили никому не рассказывать о встрече, в особенности — Дурову. «Мы хорошо платим нашим разработчикам. Все они — миллионеры. Конечно же, их нельзя подкупить таким предложением», — говорит Павел.

Дуров также отметил, что поднимает эту проблему только для того, чтобы указать, насколько настойчивы американские спецслужбы. «…я понял, что у Америки так много ресурсов для обеспечения безопасности, что это ужасает. Правоохранительные органы в Америке намного эффективнее», — заключает Павел.