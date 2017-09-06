Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе со своими зарубежными партнерами заинтересован в инвестициях в Яндекс.Такси. Этот интерес сохранился после того, дочерняя компания «Яндекса» была объединена в совместное предприятие с российским подразделением Uber, сообщил «Интерфакс».

По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, в настоящий момент фонд рассматривает вариант приобретения миноритарного пакета в совместном предприятии «Яндекса» и Uber. Возможность такой покупки изучалась РФПИ еще до слияния компаний, после слияния анализ проводится заново.

В апреле 2017 года «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника в инвестсообществе сообщил, что «Яндекс» готов продать 12,5−16,7% Яндекс.Такси за $150−200 млн и ищет инвестора. В мае Кирилл Дмитриев рассказал, что РФПИ рассматривает возможность покупки этого пакета.

Тогда речь шла о том, что долю в Яндекс, Такси купит Российско-китайский инвестиционный фонд, образованный РФПИ и его китайским аналогом China Investment Corporation. Дмитриев не пояснил, изменилась ли структура предполагаемой сделки, или осталась прежней.