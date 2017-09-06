Венчурный фонд АФК «Система» инвестировал с партнерами $10,5 млн в индийский финтех-стартап Lendingkart Technologies, который разрабатывает инструменты, помогающие кредиторам оценивать кредитоспособность заемщиков с помощью анализа «больших данных». Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя фонда. По словам источника, средства направят на развитие технологии бесконтактной оценки заемщика и выдачи кредитов. До этой сделки проект привлек $42 млн в двух раундах от семи инвесторов.