К 2021 году объем российского рынка языкового обучения для взрослых может сократиться на 8,2% к уровню 2016 года — до 24,6 млрд рублей, говорится в исследовании «Нетология Групп» и Фонда общественного мнения. К 2021 году объем рынка может сократиться из-за демографической ямы и роста до 15,9% доли онлайн-сегмента, где средние чеки в два раза ниже по сравнению с обучением офлайн.

Ежемесячный чек за услуги по языковому обучению в офлайне составляет около 4 тысяч рублей, в онлайне — 2 тысяч рублей. Потенциальная аудитория услуг языковых курсов составляет 2% населения страны, или больше 1 млн человек, подсчитали авторы исследования. Доля онлайн-аудитории оценивается в 11% всех изучающих. Из них 63% учатся только онлайн, 37% — в смешанных форматах.

Широкое распространение получили индивидуальные занятия с репетиторами по Skype, также немало самостоятельно обучающихся с помощью приложений и интернет-сервисов, говорится в исследовании. Среди потребителей услуг языковых курсов 89% занимаются английским языком, 10% — немецким, 4% — французским, 3% — китайским, по 2% — итальянским и испанским.