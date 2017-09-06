Роскомнадзор оценил качество услуг операторов «большой четверки» в Москве и в итоге назвал «Билайн» худшим по качеству связи и по качеству мобильного интернета. Тестирование проводилось с 3 апреля по 21 июля 2017 года. «Вымпелком» не согласился с результатами измерений и сообщил о намерениях проверить их достоверность.

Представители последнего оператора заявили, что в протоколе — недостоверная информация по ряду параметров. По результатам собственных и независимых измерений такие показатели, как доля неуспешных попыток установления голосового соединения, доля голосовых соединений с низкой разборчивостью речи, среднее значение скорости передачи данных к абоненту, «находятся в паритете с показателями других операторов, а в ряде случаев и превышают их».

По мнению представителей «Билайна», данные в протоколе — результат технической ошибки исследования. Также они объясняют их тем, что исполнители пользовались сломанной сим-картой или неисправным измерительным оборудованием. Компания собирается запросить лог-файлы измерений для анализа и всесторонней проверки достоверности данных.