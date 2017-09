Вчера основательница крупнейшего в мире портала для доступа к научным публикациям Sci-Hub Александра Элбакян объявила, что проект больше не будет работать с российской аудиторией, объяснив это травлей со стороны российского научного сообщества. Михаил Сергеев, сооснователь «КиберЛенинки», которую Элбакян в своем письме предлагает российским ученым как альтернативный источник информации, объясняет, что пошло не так в отношениях Sci-Hub с его целевой аудиторией и популяризаторами науки.

На мой взгляд, сложившаяся ситуация со Sci-Hub во многом является индикатором существующей проблемы профессионального снобизма в сообществе «популяризаторов науки». И она, попав на благодатную почву, дала взрыв.

Истоки этого снобизма лежат в непрозрачности системы финансирования и отчетности «просветительской работы». А когда непонятны KPI, денег найти очень сложно (их вообще сложно найти для науки и около, так как все «доноры» знают, что исполнители там «за процесс»). Поэтому источники финансирования деятельности популяризаторов можно пересчитать по пальцам одной руки. Как результат — вполне понятна «возня у кормушки», которую усугубили недавние перестановки в Департаменте науки и технологий МОН и переформатирование схем финансирования, в том числе ФЦП.

На самом деле, мы не знаем, а насколько эффективны наши «танцы с бубном», science slam, лекции, просвещение… Насколько всё это достигает своей цели. И самое главное, каковы цели у этого просвещения, зачем мы им занимаемся. Самый честный ответ — потому что нам это нравится делать, — научный журналист Ирина Якутенко.

Отсюда возникают странные ситуации с премиями (которые, в том числе, используются для отчетности), описываемые Александрой. Например, «За верность науке» два раза из трех награждала один и тот же проект в номинации «лучший онлайн-проект».

В среде популяризаторов де-факто принято нивелировать заслуги проектов не входящих в пищевую цепочку (чтобы и не вошли), и эта деятельность зачастую выпадает в публичное поле. Но в борьбе за монеты получается, что публично высказывая свое отношение к тому или иному проекту, «популяризатор» формирует общественное мнение, это приводит к результатам, которые уже сложно согласовать с миссией популяризации науки. Например, в ситуации с уходом Naked Science из «ВКонтакте» возможно отчасти виноваты те, кто изо дня в день твердили про «спорный контент» этого проекта, который внезапно по рейтингу «Медиалогии» оказался вторым из самых цитируемых научно-популярных СМИ.

При этом тусовке присуща косность форматов популяризации (Ка-Ка-Ка: книжка, конференция, коммуникация), отрицание новых форматов, отрицание KPI. То что не выглядит привычно — не популяризация. «КиберЛенинка» успешно с этим столкнулась: несколько раз мы попытались объяснить, что наша годовая аудитория в 30 раз больше общего количества ученых в стране, но понимания не встретили.

Косность проявляется и в том, что сообщество неуклонно придерживается спорной стратегии в своей работе — паразитирование на горячих темах (опять Idiogramma?!) и отрицание/порицание других, зачастую более востребованных «в народе» проектов. На моей памяти прошлись практически по всему: РЕН-ТВ, ТВ-3, Зораб, ГМО, гомеопатия, Элбакян, you name it (мы, походу, следующие, сразу после этой колонки). Старая добрая история: «мы хорошие, они плохие — дайте денег нам». Как отчаянная борьба с этими темами поднимет с колен отечественную науку, для меня лично остается загадкой.

Между тем сообщество, понимая, что освещать темы госфинансирования спорных проектов по информатизации науки себе дороже (конфликт с Минобром, не дадут денег) напрочь игнорируют многие темы куда злободневнее выбранной повестки. Один из ярких примеров — ситуация вокруг издательства «Наука». Касаться ее в тусовке — табу, может аукнуться в отношении с незримым университетом (РАН). Игнорируется и тема порочности существующей системы научной коммуникации, которую не боятся освещать серьезные англоязычные издания.

Подавляющее большинство «популяризаторов» и медиа стали утверждать, что блокировка «номинальна», и все равно все будут и далее пользоваться Sci-Hub через Tor и VPN. На деле же ситуация несколько иная, для оценки можно взять анализ блокировки «Рутрекера» в России и сделать вывод, что аудитория россиян, читающих англоязычную науку, упадет на 20−40%. Это явно не лучший результат на ниве популяризации (а может и норм, зато конференцию сделали). Эти цифры подтверждает и тот факт, что после блокировки «КиберЛенинки» на (!) Украине, мы наблюдаем где-то 50% сокращение числа украинских пользователей.

В финале, я бы хотел обратиться к Александре и присоединиться к словам знаменитого учёного, автора метода предсказания кристаллических структур Артема Оганова.

ПО ПОВОДУ УХОДА SCI-HUB ИЗ РОССИИ

Лично мне — очень жаль. Это гораздо бОльшая потеря, чем закрытие фонда «Династия» — потому что Sci-Hub давал возможность всем учёным (и вообще всем людям) иметь доступ ко всей современной научной литературе.

Это очень большое дело, не только восстанавливающее справедливость — но и меняющее правила игры в научном мире. Господам либералам, вынудившим ее на такую меру, должно быть стыдно за тот вред, который они нанесли отечественной науке.

Создателю Sci-Hub Alexandra Elbakyan я написал следующее письмо:

Дорогая Александра, очень жаль, что Sci-hub теперь недоступен в России. Очень надеюсь, что Sci-hub вернётся в Россию, он тут очень нужен. А недоумки — они всюду есть. Но если честно, 99.99% моих российских знакомых Вас поддерживают и прекрасно к Вам и Вашему делу относятся. Опубликовано Артемом Огановым 5 сентября 2017 г.

Хочется также отметить, что медийные «популяризаторы» — это далеко не все ученые, и они не выражают коллективное мнение всего научного сообщества (я надеюсь). И, наверное, блокировать всю страну из-за конфликта с некоей тусовочкой — это уже Эребор. Тем более что энтомологи, скорее всего, не хотели обижать, а даже наоборот: ведь для них насекомые — все равно, что звезды. В конце концов, есть своя прелесть в том, чтобы будучи паразитоидом, заглянуть на «слет просветителей» или взбаламутить осадок на очередном дне науки.