У фонда Telconet Capital, основавшего телекоммуникационного оператора Yota и производителя смартфонов Yota Devices, остался один основной акционер — Альберт Авдолян. Об этом сообщает CNews, у которого в распоряжении оказался договор купли-продажи акций компании Yota Devices. Ранее фонд принадлежал на паритетных началах Сергею Адоньеву и его партнеру — Авдоляну. Что стало с долей Сергея Адоньева, в настоящий момент неизвестно.