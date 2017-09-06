В октябре начнётся блокчейн-эксперимент — рекламным сетям запретят врать


«Amino Payments хочет нанести удар по спуфингу — схеме, при которой рекламные сети заявляют, будто они размещают объявления на авторитетных площадках, а на деле показывают их на небольших и низкокачественных ресурсах», — сообщил «Мы и Жо» со ссылкой на Business Insider. Около дюжины участников присоединяться к компании в октябре, среди действующих партнёров AppNexus и T-Mobile. Выплаты по рекламному блокчейн-контракту тестируемого типа автоматические — деньги перечисляются только если выполнены все обязательства о показах. Список ожидаемых показов записан в блокчейн и не может изменяться.

С недобросовестной рекламой предложили бороться блокчейном

Стартап Amino Payments предложил заключать рекламные контракты, используя элементы технологии блокчейн. Об этом пишет Business Insider. Новая схема работы заключается в ведении неизменяемого списка транзакций и рекламных контрактов. Контракт не считается выполненным, пока не исполнены обязательства по нему. Изменить контракт не может ни покупатель, ни продавец. Это, как ожидается, позволит по определению исключить фейковые размещения… read more "

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    Когда пузырь с битком лопнет, в том числе и такое применение блокчейна будет наиболее востребованным и массовым, т.е. прямое назначение блокчейна, распределенное хранение данных + смарт контракты с автоматическим выполнением.

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