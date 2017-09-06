«Amino Payments хочет нанести удар по спуфингу — схеме, при которой рекламные сети заявляют, будто они размещают объявления на авторитетных площадках, а на деле показывают их на небольших и низкокачественных ресурсах», — сообщил «Мы и Жо» со ссылкой на Business Insider. Около дюжины участников присоединяться к компании в октябре, среди действующих партнёров AppNexus и T-Mobile. Выплаты по рекламному блокчейн-контракту тестируемого типа автоматические — деньги перечисляются только если выполнены все обязательства о показах. Список ожидаемых показов записан в блокчейн и не может изменяться.