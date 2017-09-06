«Amino Payments хочет нанести удар по спуфингу — схеме, при которой рекламные сети заявляют, будто они размещают объявления на авторитетных площадках, а на деле показывают их на небольших и низкокачественных ресурсах», — сообщил «Мы и Жо» со ссылкой на Business Insider. Около дюжины участников присоединяться к компании в октябре, среди действующих партнёров AppNexus и T-Mobile. Выплаты по рекламному блокчейн-контракту тестируемого типа автоматические — деньги перечисляются только если выполнены все обязательства о показах. Список ожидаемых показов записан в блокчейн и не может изменяться.
SBS Soft
- Оптимизация
- UI/UX, юзабилити
- Поддержка
- Мобильные приложения
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Когда пузырь с битком лопнет, в том числе и такое применение блокчейна будет наиболее востребованным и массовым, т.е. прямое назначение блокчейна, распределенное хранение данных + смарт контракты с автоматическим выполнением.