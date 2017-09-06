Сервис поиска попутчиков BeepCar ввел верификацию водителей и пассажиров по паспорту, говорится в сообщении компании. В конкурирующем BlaBlaCar не исключают, что в скором времени могут ввести аналогичные сервисы.

Технологическим партнером BeepCar стала компания Sum&Substance (сертифицирована Роскомнадзором и внесена в официальный реестр операторов персональных данных), которая специализируется на технологиях моментального подтверждения данных, используется модуль распознавания компании Smart Engines.

Система работает со сканами паспорта, она проверяет подлинность документа, сверяет данные профиля и с помощью технологии распознавания лиц сличает изображение на аватаре с фото в паспорте. Те, кто успешно проходит верификацию, получают в профиле BeepCar отметку, что паспорт проверен, она видна всем водителям и пассажирам. Кроме того, водители, прошедшие проверку, отображаются в результатах поиска как проверенные по паспорту.

Согласно исследованию, проведенному BeepCar, для россиян, которые сомневаются, стоит ли пользоваться райдшерингом, основным барьером является недоверие к незнакомому человеку в качестве водителя или пассажира. Нововведение призвано решить эту проблему.

В BlaBlaCar оценили действия конкурента, но напомнили о доверии к пользовательскому «рейтингу»: