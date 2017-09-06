Сервис поиска попутчиков BeepCar ввел верификацию водителей и пассажиров по паспорту, говорится в сообщении компании. В конкурирующем BlaBlaCar не исключают, что в скором времени могут ввести аналогичные сервисы.
Технологическим партнером BeepCar стала компания Sum&Substance (сертифицирована Роскомнадзором и внесена в официальный реестр операторов персональных данных), которая специализируется на технологиях моментального подтверждения данных, используется модуль распознавания компании Smart Engines.
Система работает со сканами паспорта, она проверяет подлинность документа, сверяет данные профиля и с помощью технологии распознавания лиц сличает изображение на аватаре с фото в паспорте. Те, кто успешно проходит верификацию, получают в профиле BeepCar отметку, что паспорт проверен, она видна всем водителям и пассажирам. Кроме того, водители, прошедшие проверку, отображаются в результатах поиска как проверенные по паспорту.
Согласно исследованию, проведенному BeepCar, для россиян, которые сомневаются, стоит ли пользоваться райдшерингом, основным барьером является недоверие к незнакомому человеку в качестве водителя или пассажира. Нововведение призвано решить эту проблему.
В BlaBlaCar оценили действия конкурента, но напомнили о доверии к пользовательскому «рейтингу»:
Внедрение сервисами ID-check — вполне закономерная инициатива. BlaBlaCar, например, пару лет назад запустил эту функцию в некоторых странах (Франция, Бразилия
и т. д.). Сейчас мы собираем полученные данные, анализируем, насколько ID-check эффективен, как можно оптимизировать некоторые процессы.Мы не исключаем, что ID-Check рано или поздно будет внедрен и в России. Это будет своевременное решение, основанное на нашем опыте в других странах.
Подчеркну, что, когда речь идет про p2p взаимодействие, более эффективного индикатора надежности пользователя, чем взаимные рейтинги и отзывы, которые пользователи оставляют друг другу после поездки, пока, кажется, не придумали. В РФ сегодня больше 10 млн пользователей BlaBlaCar, среди них тысячи человек с самым высоким рейтингом «амбассадор» (его можно получить в том числе за счет положительных отзывов), сотни тысяч россиян имеют сотни отзывов, десятки тысяч человек пользуются сервисом на протяжении несколько лет. Такие отзывы и делают сервис надежным, потому что понять, комфортно вам будет ехать с человеком в салоне автомобиле или нет, лучше всего можно именно по отзывам от других людей, — сказал Алексей Лазоренко, руководитель сервиса BlaBlaCar в России и Украине.
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